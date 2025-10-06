पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : खंडित वीजपुरवठ्यापाठोपाठ पाणीटंचाईची भर,जुनी सांगवीवर दुहेरी संक; अगोदरच दिवसाआड, त्यात वेळाही मागे-पुढे

PCMC Water Crisis : जुनी सांगवी परिसरातील जयमालानगरसह अन्य भागांत मागील दोन-तीन महिन्यांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठ्यासोबतच अत्यंत कमी दाबाने आणि अनियमित वेळेवर पाणी मिळत असल्याने नागरिक पुरते हैराण झाले असून, महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
जुनी सांगवी : जुनी सांगवी परिसरात अगोदरच दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असताना मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून जयमालानगर, अभिनवनगर, पवनानगर, संगमनगर, ममतानगर भागांत कमी दाबाने पाणी मिळत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या वेळा मागे-पुढे होत आहेत. त्यातच कधी विजेचा लपंडाव सुरू असल्याने नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

