Pimpri Chinchwad News : खंडित वीजपुरवठ्यापाठोपाठ पाणीटंचाईची भर,जुनी सांगवीवर दुहेरी संक; अगोदरच दिवसाआड, त्यात वेळाही मागे-पुढे

जुनी सांगवी : जुनी सांगवी परिसरात अगोदरच दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असताना मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून जयमालानगर, अभिनवनगर, पवनानगर, संगमनगर, ममतानगर भागांत कमी दाबाने पाणी मिळत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या वेळा मागे-पुढे होत आहेत. त्यातच कधी विजेचा लपंडाव सुरू असल्याने नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. .मागील काही महिन्यांपासून शहर परिसरात महापालिकेमार्फत दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, जुनी सांगवी भागात खंडित वीजपुरवठ्याने अगोदरच नागरिक हैराण झाले असताना कमी दाबाने आणि अनिश्चित वेळेवर पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिक पुरते हैराण झाले आहेत. दिवसाआड पाणीपुरवठ्यामुळे चाकरमानी मंडळी, भाडेकरूंना पाण्याची साठवणूक करावी लागते. त्यातच कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे गृहिणी, शाळकरी मुले यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. .याबाबत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नुकतीच पाहणी करण्यात आली. मात्र, अद्यापही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. दररोज ठरलेल्या वेळेत पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. दाब इतका कमी असतो की टाकीत पाणी साठवणेही कठीण होत आहे. महापालिकेचे बिल नियमित भरूनही योग्य प्रमाणात पाणी मिळत नाही. पाणी येते. तेव्हा, पुरेसा दाब नसल्याने कामे सुरळीत पार पडत नाहीत. उंच मजल्यांवर राहणाऱ्या नागरिकांना ही समस्या जास्त भेडसावत आहे..Pune News : लोहगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या गटांमध्ये वाद, आमदार पठारे यांना धक्काबुक्की.खंडित विजेचीही भरजुनी सांगवी परिसरात वीज पुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकारामुळे पाणी पुरवठ्यात अडचणींची भर पडते. वीज पुरवठा खंडित झाल्यास नागरिकांना पाणी साठवणूक करण्यासाठी अडचणी येतात. त्यामुळे नागरिकांना नाहक दुहेरी त्रास सहन करावा लागत आहे.अजून दोन महिने प्रतीक्षाजयमालानगर व परिसरात सुरळीत पाणीपुरवठा होण्यासाठी एकता चौक, मरिआई माता मंदिरापासून पाणीपुरवठा विभागाकडून नव्याने जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. जवळपास ऐंशी टक्के काम पूर्ण झाले असून प्रत्यक्ष जलवाहिनी द्वारे प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होण्यास दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. उतार रस्त्यांमुळे या भागांतील अनेक ठिकाणी पाणी पुरवठा विस्कळित होत आहे. त्यामुळे या परिसरासाठी नव्याने पाणी पुरवठा वाहिनी टाकण्यात येत आहे..अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याचा भागसांगवी गावठाणमुळानगरमधुबन सोसायटीकुंभारवाडाशितोळेनगर.पाणीपुरवठा विभागाकडून वेळेत व समान पाणीपुरवठा करावा. जुन्या जलवाहिन्यांमुळे बहुतांश नागरिकांना पाणी कमी मिळत आहे. त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.- शक्तिगुप्त गायकवाड, नागरिक, जयमालानगरआवश्यक त्या दुरुस्त्या, केबल बदलणे, ट्रान्सफॉर्मर आदी कामे करून महावितरणने सांगवीतील वीजपुरवठा सुरळीत करावा. खंडित वीजपुरवठ्यामुळे पाण्यावरही त्याचा परिणाम होत आहे.- रुपेश पुजारी, नागरिकसांगवी भागातील काही अडचणींची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. उतार रस्ते, जुन्या जलवाहिन्या यामुळे कुठे कमी अधिक दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. तो सुरळीत करण्यासाठी नवीन वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. काम पूर्ण झाल्यावर येथील प्रश्न मार्गी लागेल. काम गतीने पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे.- सागर पाटील, अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, सांगवी.