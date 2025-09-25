Pimpri Water Crisis : इच्छुकांना समस्यांची ‘आठवण’; उद्योगनगरीत मागील सहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा

पिंपरी : महापालिका निवडणूक जवळ येऊ लागली आहे. तशी इच्छुकांना मतदारांशी संबंधित प्रश्न, समस्या, अडचणी आठवू लागल्या आहेत. त्यासंदर्भात पत्रके काढून अधिकाऱ्यांना देऊन ‘आम्हीच तुमचे प्रश्न सोडवू’ अशा अविर्भावात हे इच्छुक मतदारांमध्ये मिरवत आहेत. यातील ‘ज्वलंत’ विषय म्हणजे गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेला, सर्वांनीच दृष्टिआड केलेला आणि महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘आठवण’ झालेला ‘दिवसाआड पाणीपुरवठा’ सुरळीत करणे आणि विविध समस्या सोडविण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे..निवेदने आणि ‘फोटोसेशन’‘दिवसाआड’ पाणीपुरवठा संपूर्ण शहरात सुरू आहे. रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. अनेक रस्ते चिखलाने भरले आहेत. काही भागांत कचरा व सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यांची आठवण महापालिका निवडणुकीसाठी काही इच्छुकांना होऊ लागल्याचे दिसत आहे. .Pune Crime : पैशांच्या लोभात घोटावडे खून प्रकरण उघडकीस, आरोपी अटकेत.त्यांचे प्रभावक्षेत्र, निवडणूक लढविण्यासाठीचा संभाव्य प्रभाग, ते राहत असलेल्या परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करणे वा समस्या सोडविणे, आदींबाबतच्या मागण्यांचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले जात आहे. त्याबाबतचे ‘फोटोसेशन’ (छायाचित्र टिपणे) सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संभाव्य प्रभाग क्षेत्रातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची तत्परता दाखवली जात आहे. यातून विशिष्ट हेतू दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.