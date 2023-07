Video: मॉर्निंग वॉकसाठी घराबाहेर पडले अन् चिखलात फसले! पुण्यातील ज्येष्ठ नागरिकावर ओढवला बिकट प्रसंग

निगडी : मॉर्निंगवॉकसाठी घराबाहेर पडल्यानंतर एक ज्येष्ठ नागरिक अचानक एका दलदलीत पडल्याची आणि तिथंच फसल्याची विचित्र घटना पिंपरी-चिंचवडमधून समोर आली आहे. संबंधित व्यक्तीला चिखलातून बाहेर काढण्यासाठी अग्मिशमनदलाला पाचारण करावं लागलं. मोठ्या प्रयत्नांनंतर अग्निशमनच्या जवानांनी या व्यक्तीला सुखरुप बाहेर काढण्यात यश मिळवलं. (Went out for morning walk and got stuck in mud terrible incident happened to a senior citizen at Pimpri Chinchwad)

सुत्रांच्या माहितीनुसार, निळकंट पाटील (वय ६५) असं पीडित ज्येष्ठ व्यक्तीचं नाव असून ते निगडी येथील आपल्या घरातून सुमारे सव्वासातच्या सुमारास मॉर्निंगवॉकसाठी घराबाहेर पडले. काही वेळातच ते निगडी प्राधिकरण येथील मूकबधिर शाळेजवळील मोकळ्या जागेत फिरत असताना तिथ असलेल्या एका दलदलीत पडले. (Marathi Tajya Batmya)

पावसाचं पाणी साचून एका खोल खड्यात ही दलदल तयार झालेली असल्यानं पोटापर्यंत ही व्यक्ती खोल चिखलात रुतून बसली. अनेकदा प्रयत्न करुनही त्यांना बाहेर पडता येत नव्हतं.

दरम्यान, याचवेळी तिथून जात असलेल्या विशाल सावळे यांनी सकाळी ७.३३ मिनिटांनी अग्निशमन दलाला या घटनेची माहिती फोनवरुन कळवली. मूकबधिर शाळा प्राधिकरण निगडी इतं एक व्यक्त दलदलीत फसल्याचं त्यांनी फोनवरुन अग्निशमनच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं. ही माहिती कळताच प्राधिकरण उपअग्निशमन केंद्रातील कर्मचारी घटनास्थळी रवाना झाले. (Latest Marathi News)

सब ऑफिसर गौतम इंगवले, लिडिंग फायरमन संपत गौंड, वाहन चालक प्रदीप हिले, फायरमन काशिनाथ ठाकरे, ट्रेनी फायरमन अजय साळुंखे अशी अग्निशमन दलाची टीम घटनास्थळाकडं रवाना झाली. टीमनं घटनास्थळी पोहोचल्यावर त्यांना एक व्यक्ती दलदलीत रुतून बसल्याचं आढळून आलं.

यानंतर त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत लांब शिडीच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर दोर आणि सीलिंग हुकच्या साहाय्यानं त्यांनी या व्यक्तीला दलदलीतून सुखरूपपणे बाहेर काढलं आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडं त्यांना सुपूर्द केलं, अशी माहिती अग्निशमन दलाकडून देण्यात आली आहे.