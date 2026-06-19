पिंपरी-चिंचवड

Illegal Gas Refilling : गॅसच्या अवैध रिफिलिंगला आळा कधी? पोलिस गुन्हे दाखल होऊन कारवाईनंतरही ‘उद्योग’ सुरूच

घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरमधून इतर छोट्या सिलिंडर किंवा व्यावसायिक वापरासाठीच्या सिलिंडरमध्ये बेकायदेशीररीत्या गॅस भरून देण्याचे प्रकार शहरात वाढत आहेत.
Illegal Gas Refilling

Illegal Gas Refilling

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरमधून इतर छोट्या सिलिंडर किंवा व्यावसायिक वापरासाठीच्या सिलिंडरमध्ये बेकायदेशीररीत्या गॅस भरून देण्याचे प्रकार शहरात वाढत आहेत. पोलिसांकडून वेळोवेळी कारवाई करून गुन्हे दाखल केले जात असले, तरी अवैध गॅस रिफिलिंगचा हा उद्योग अद्यापही राजरोसपणे सुरूच असल्याचे चित्र आहे. शहरातील काही भागांत गॅस एजन्सीची दुकाने, टपऱ्या, गाळे, गोदामे आणि वस्त्यांमध्ये कोणत्याही सुरक्षा उपायांशिवाय गॅस रिफिलिंग केले जात असल्याचे समोर येत आहे.

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