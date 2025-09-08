Talegaon Station Accident : तळेगाव-चाकण रस्त्यावरील अपघातात महिलेचा मृत्यू, पाच जखमी

तळेगाव स्टेशन - तळेगाव-चाकण रस्त्यावर मोठ्या आकाराच्या (ओव्हरसाईझ) लोखंडी साहित्याने भरलेल्या ट्रेलरने पिकअप टेम्पोला ठोकरुन उलट्या दिशेला फरफटत नेल्यामुळे रविवारी (ता. ०७) उत्तर रात्री सव्वाबाराच्या सुमारास झालेल्या चार वाहनांच्या विचित्र अपघातात पिकअप टेम्पोत बसलेल्या एका महिलेचा मृत्यू झाला.तर अन्य पाच जण जखमी झाले. जखमींमध्ये एका दांम्पत्यासह त्यांच्या पाच वर्षीय बालकाचा समावेश आहे..तळेगाव-चाकण महामार्गावरील माळवाडी (ता. मावळ) येथील श्री लिला हॉटेलसमोर चाकणच्या दिशेने मोठ्या आकाराच्या (ओव्हरसाईझ) लोखंडी साहित्य घेऊन जाणाऱ्या भरधाव ट्रेलरने आळेफाटा येथून मुंबईकडे चाललेल्या पिकअप टेम्पोला ठोकरुन मागे फरफटत नेले. त्यामुळे मागून येणाऱ्या ट्रेलरची टेम्पोला धडक बसली..त्यापाठोपाठ आणखी एक ट्रक या अपघातग्रस्थ वाहनांना येऊन धडकला. चार वाहनांच्या या विचित्र अपघातात पिकअप टेम्पोमध्ये बसलेल्या शालुबाई विष्णु गुंड (६७, कामोठे, पनवेल, नवी मुंबई/मूळ गाव- वडगाव दर्या, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) यांच्या डोक्याला आणि हाताला गंभीर मार लागून उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला..शितल रंगनाथ आहेर (३४, कामोठे, पनवेल, नवी मुंबई), शिवांश रंगनाथ आहेर (०५, कामोठे, पनवेल, नवी मुंबई), रंगनाथ आहेर (३६, कामोठे, पनवेल, नवी मुंबई), स्वप्निल गुंड (३४, कामोठे, पनवेल, नवी मुंबई),संदेश हरिशचंद्र ढेरे (१९, कामोठे, पनवेल, नवी मुंबई) अशी अपघातात जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. जखमींना तळेगाव दाभाडे येथील अथर्व हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल करण्यात आले..अपघातानंतर ट्रेलरवरील अवजड लोखंडी साहित्य खाली रस्त्यावर पडून विखुरले. अपघातानंतर ट्रेलरचालक न थांबता वाहनासह चाकण दिशेला निघून गेला. अपघातामुळे तळेगाव-चाकण महामार्गावर बराच काळ दुतर्फा वाहतूक कोंडी झाली होती. क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला सारुन वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.अपघातात पिकअप टेम्पोचा चुराडा झाला असून इतर दोन ट्रकच्या दर्शनी भागाचे मोठे नुकसान झाले. तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अज्ञात ट्रेलर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस वाहनासह फरार चालकाचा शोध घेत आहेत..तळेगाव-चाकण महामार्गावर ओव्हरसाईझ वाहनांमुळे अपघाततळेगाव-चाकण महामार्गावर रहदारी आणि सुरक्षिततेचे नियम तोडून धावणाऱ्या बेशिस्त आणि मद्यपी अवजड ट्रेलर, ट्र्क चालकांमुळे अपघातांमध्ये वाढ झाली आहे. आकाराने आणि वजनाने मोठ्या साहित्याची सर्रास वाहतूक केली जात असून, कुठल्याही प्रकारचे रिफ्लेक्टर अथवा इशारा दिवे लावलेले दिसत नाहीत..त्यामुळे रात्रीच्या अंधारात मोठ्या आकाराचे वाहनांच्या बाहेर आलेले सामान समोरील वाहनचालकास दिसत नाही. रात्री गस्त न घालणाऱ्या आरटीओ आणि वाहतूक विभागाचे अशा वाहनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ओव्हरसाईज अवजड ट्रक, कंटेनरला समोरुन येणारी वाहने धडकून अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. तळेगाव आणि म्हाळुंगे वाहतूक विभागाने रात्र गस्त वाढवून रस्ता सुरक्षिततेचे नियम न पाळणाऱ्या अशा ओव्हरसाईज वाहनांवर कारवाईची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.