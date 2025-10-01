पिंपरी-चिंचवड

Talegaon Dabhade News : आढले खुर्द येथे महिला शेतकऱ्यांसाठी भात शेतीशाळेचे आयोजन

Women Farmers : तळेगाव दाभाडे येथे महिला शेतकऱ्यांसाठी भातपीक उत्पादन तंत्रज्ञानावर शेतीशाळा भरवून कृषी तज्ज्ञांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
Women Farmers

Women Farmers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव दाभाडे : आढले खुर्द येथे प्रकल्प संचालक ‘आत्मा’ पुणे व तालुका कृषी अधिकारी मावळ यांच्यातर्फे महिला शेतकऱ्यांची भातपीक उत्पादन तंत्रज्ञान शेतीशाळा राबविण्यात येत आहे.यामध्ये शेतीशाळा म्हणजे काय, भात पीक बियाणे निवड, भात बीजप्रक्रिया, गादी वाफ्यावर रोपवाटिका, चारसूत्री भात लागवडीसाठी दोरी तयार करणे, चारसूत्री लागवड व युरिया ब्रिकेटचा वापर, भात पीक परिसंस्था निरीक्षणे, संकल्पना, चित्रीकरण याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

Women Farmers
पुणे : कात्रज डेअरीच्या अध्यक्षपदी केशर पवार
Loading content, please wait...
Farmer
talegaon
agricalture department
Farmer Agitation
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com