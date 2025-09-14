पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : सेवाकरात झोपडीधारकांची तत्परता, पाच महिन्यांत ५७ लाखांवर वसुली; बचत गटांमार्फत देयकांचे वाटप

PCMC Updates : महापालिकेच्या पुढाकाराने महिला बचत गटांच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांपर्यंत सेवा कर पोहोचला; ५७ लाख रुपयांचा संकलन यशस्वी.
Pimpri Chinchwad News

Pimpri Chinchwad News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : अपुरे पत्ते, चुकीचा मोबाईल क्रमांक, अशा कारणांमुळे शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना सेवाशुल्क बिले वेळेत मिळत नव्हती. त्यावर उपाय म्हणून महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींमार्फत प्रत्येक झोपडीधारकाला सेवाकर बिलाचे वितरण आणि मोबाईल ॲपद्वारे माहिती संकलन महापालिकेकडून सुरू आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, गेल्या पाच महिन्यांत ५७ लाख ७९ हजार ६७० रुपये सेवाकर जमा झाला आहे.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
Property Tax Collection
Community-led infrastructure projects
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
women self-help groups

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com