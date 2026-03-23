Police Recruitment: ‘खाकी’साठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा; पिंपरीत पोलिस भरतीसाठी तरुणांचा जिद्दीने सराव, कुटुंबीयांकडून प्रेरणा!

-मंगेश पांडेपिंपरी : पोलिस दलात भरती होणे हे अनेक तरुणांचे स्वप्न असते. या स्वप्नासाठी आजची तरुणाई अक्षरशः जिवाचे रान करत असल्याचे चित्र शहरासह ग्रामीण भागात दिसून येते. 'पोलिस व्हायचंच' या एकाच ध्येयाने प्रेरित होऊन अनेक युवक-युवती मेहनत घेत आहेत. या तयारीत त्यांना मित्र, नातेवाईक आणि कुटुंबीयांकडून मिळणारी साथ त्यांच्या जिद्दीला अधिक बळ देत आहे..शहरातील मैदाने, नदीकाठ, टेकड्या आणि मोकळ्या जागांवर पहाटे पाच वाजल्यापासूनच तरुणांचा सराव सुरू होतो. निगडीतील ओटास्कीम येथील लष्कराचे मैदान, दुर्गा टेकडी, सांगवीतील पीडब्ल्यूडी मैदान, भोसरीतील इंद्रायणी नगर येथील मैदान, देहूतील क्रीडांगण आदी ठिकाणी तरुणांचा सराव सुरू असल्याचे दिसून येते. थंडी, पाऊस किंवा ऊन कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची मेहनत थांबत नाही. .धावणे, लांब उडी, गोळाफेक अशा विविध प्रकारच्या सरावातून ते स्वतःला तयार करीत आहेत. काहीजण खास प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेऊन प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली तयारी करत आहेत. मात्र, अनेक तरुण आर्थिक अडचणी असूनही स्वतःच्या मेहनतीवर भर देत आहेत. अनुभवी मित्र, आधी भरती झालेल्या उमेदवारांचे मार्गदर्शन आणि ऑनलाइन क्लासेसचा आधार घेत तयारी करतात..लेखी परीक्षेचीही धावपळशारीरिक चाचणीबरोबरच लेखी परीक्षा हा मोठा टप्पा आहे. त्यामुळे दिवसभराच्या सरावानंतर रात्री अभ्यास करण्याची कसरत अनेकांना करावी लागते. सामान्य ज्ञान, चालू घडामोडी, गणित, बुद्धिमत्ता चाचणी यावर विशेष भर दिला जात आहे. काही तरुणांनी तर मोबाईलचा वापर मर्यादित करून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले आहे..पोलिस दलात भरती होण्याचे पूर्वीपासूनचे स्वप्न आहे. त्या दृष्टीनेच सर्व करीत आहे. वडीलही पोलिस दलात असल्याने घरातूनच प्रेरणा मिळाली. आतापर्यंत तीनवेळा भरतीसाठी परीक्षा दिली आहे. आता सध्या सुरू असलेल्या भरतीचीही परीक्षा दिली आहे.- कुणाल बमनालीकर, पोलिस भरतीचा सराव करणारा तरुण.सहा ते सात वर्षांपासून भरतीची तयारी करीत होतो. थोड्या गुणांनी मागेपुढे व्हायचो. काहीही करून खाकी अंगावर चढवायचीच ही जिद्द होती. आपण घेत असलेल्या कष्टामुळे भरती होणार, असा आत्मविश्वास होता. अखेर त्यात यश मिळाले. अन् दीड वर्षापूर्वी पोलिस दलात दाखल झालो.- अनिकेत वैराट, पोलिस अंमलदार..नातेवाइकांकडून प्रेरणासरावाच्या मैदानावर मित्रांचा ग्रुप तयार होतो. एकमेकांना प्रोत्साहन देणे, वेळोवेळी चुका दुरुस्त करणे, हार मानू न देणे या गोष्टींमुळे स्पर्धा असूनही एक वेगळे बंध निर्माण होत आहेत.