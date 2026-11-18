Balasaheb Thackeray Photo Controversy: शिवसेना शिंदे गटाच्या प्रवक्त्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत एक अनपेक्षित प्रकार घडला. सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयीच्या मजकुरावर आक्षेप घेत त्याचा निषेध करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सोनिया गांधी यांचा फोटो फाडताना शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांच्याकडून अनवधानाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाच फोटो फाडला गेला..सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील सावरकरांविषयीच्या विधानांवर टीका करत शिंदे गटाच्या प्रवक्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या निषेधादरम्यान सोनिया गांधी यांचा फोटो फाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, फोटो फाडताना झालेल्या गोंधळात शायना एनसी यांच्या हातून बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडला गेला. पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये हा संपूर्ण प्रकार चित्रित झाला..बैठकीला गैरहजर राहणं म्हणजे पक्ष सोडणं नव्हे? ठाकरे गटाला मोठा धक्का? शिंदे गटाच्या अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद .पत्रकार परिषदेत घडलेल्या या प्रकाराचे दृश्य समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकाचा निषेध करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बाळासाहेब ठाकरेंचाच फोटो फाडला गेल्याने शिंदे गटासाठी ही घटना अडचणीची ठरू शकते. विशेष म्हणजे, बाळासाहेब ठाकरे हे शिवसेनेचे संस्थापक असल्याने या घटनेला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे..या घटनेनंतर शायना एनसी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडल्याचा आरोप फेटाळला. आपण मणिशंकर अय्यर यांचा फोटो फाडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.यावेळी त्या म्हणाल्या, "आम्ही बाळासाहेबांचा फोटो फाडलेला नाही, तर मणिशंकर अय्यर यांचा फोटो फाडला आहे. मी हा फोटो एकदा नाही, तर दहा वेळा फाडेन."पुढे त्यांनी ठाकरे गटाला सवाल केला की, "या पुस्तकात वीर सावरकर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह शब्द लिहिले आहेत. त्याचा तुम्ही निषेध करणार का? मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला विचारू इच्छिते की, तुम्ही हे पुस्तक फाडणार का?".Jammu-Kashmir Encounter: जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर-ए-तैयबाचा कमांडर लतीफ भट चकमकीत ठार.सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकावरून सुरू झालेला निषेध आता बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो फाडल्याच्या घटनेमुळे चर्चेत आला आहे. निषेध व्यक्त करण्याच्या घाईत हा प्रकार अनवधानाने घडल्याचे सांगितले जात असले, तरी या घटनेमुळे शिंदे गटाच्या प्रवक्त्यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडियावरही या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.