लखनऊमध्ये प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत थाटात लाँच होणार 120 बहादूर या आगामी सिनेमाचं पहिलं गाणं !

120 Bahadur First Song Going To Launch In Grand Ceremony : अभिनेता फरहान अख्तरचा आगामी सिनेमा 120 बहादूरचं पहिलं गाणं लवकरच रिलीज होणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
kimaya narayan
Entertainment News : एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओजचा आगामी युद्ध नाटक, १२० बहादूर, या वर्षातील सर्वात चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. त्याच्या टीझर आणि पोस्टरने भारतीय सैनिकांच्या शौर्यपूर्ण इतिहासाने प्रेरित साहसी कथा सादर करणाऱ्या मनमोहक कथेची झलक दाखवली आहे. टीझरने प्रेक्षकांमध्ये आधीच उत्साह निर्माण केला आहे आणि आता निर्माते या उत्साहाला एक पाऊल पुढे टाकत आहेत. खरं तर, ते लखनऊमध्ये चित्रपटाच्या पहिल्या गाण्याच्या, देशभक्तीपर गीत "दादा किशन की जय" च्या भव्य लाँचिंगसह चित्रपटाच्या संगीत मोहिमेला सुरुवात करतील.

