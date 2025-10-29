लखनऊमध्ये प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत थाटात लाँच होणार 120 बहादूर या आगामी सिनेमाचं पहिलं गाणं !

Entertainment News : एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओजचा आगामी युद्ध नाटक, १२० बहादूर, या वर्षातील सर्वात चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. त्याच्या टीझर आणि पोस्टरने भारतीय सैनिकांच्या शौर्यपूर्ण इतिहासाने प्रेरित साहसी कथा सादर करणाऱ्या मनमोहक कथेची झलक दाखवली आहे. टीझरने प्रेक्षकांमध्ये आधीच उत्साह निर्माण केला आहे आणि आता निर्माते या उत्साहाला एक पाऊल पुढे टाकत आहेत. खरं तर, ते लखनऊमध्ये चित्रपटाच्या पहिल्या गाण्याच्या, देशभक्तीपर गीत "दादा किशन की जय" च्या भव्य लाँचिंगसह चित्रपटाच्या संगीत मोहिमेला सुरुवात करतील. .एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओज १२० बहादूरच्या गाण्याच्या भव्य लाँचिंगची तयारी करत आहेत, जो चित्रपटाच्या संगीतमय प्रवासाची सुरुवात असेल. "दादा किशन की जय" हे गाणे सलीम-सुलेमान यांनी संगीतबद्ध आणि निर्मित केले आहे, ज्याचे बोल जावेद अख्तर यांनी लिहिले आहेत आणि सुखविंदर सिंग यांनी गायले आहेत. हे गाणे चित्रपटाचा आत्मा आहे, एक युद्धगीत जे खोल भावनांना उजाळा देते आणि भारतीय सैनिकांच्या शौर्याला सलाम करते. हे गाणे चित्रपटाच्या कथेचा सार उत्तम प्रकारे टिपते आणि त्यानंतरच्या संपूर्ण संगीत अल्बमसाठी मूड सेट करते..चित्रपटात मेजर शैतान सिंग भाटी (पीव्हीसी) ची भूमिका करणारा फरहान अख्तर, भाग मिल्खा भागच्या काळातील सुखविंदर सिंगशी एक खास नाते सामायिक करतो, ज्यामुळे लखनौमध्ये गाण्याचे लाँचिंग आणखी खास बनते.."१२० बहादूर" हा चित्रपट १९६२ च्या युद्धादरम्यान रेझांग ला येथे लढणाऱ्या १३ व्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या १२० भारतीय सैनिकांच्या असाधारण धैर्याचे वर्णन करतो. चित्रपटाच्या मध्यभागी एक शक्तिशाली ओळ आहे: "हम पीछे नहीं बातेंगे.".हा चित्रपट रजनीश 'राजी' घई यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) आणि अमित चंद्रा (ट्रिगर हॅपी स्टुडिओ) यांनी निर्मिती केली आहे. १२० बहादूर २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल..५० जणांनी प्रपोज केलं पण लग्नासाठी एकानेही विचारलं नाही... वयाच्या कितव्या वर्षी लग्न करतेय तेजस्विनी लोणारी? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.