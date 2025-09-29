Premier

लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त ‘१२० बहादूर’चा दुसरा टीझर प्रदर्शित

120 Bahadur Movie Teaser Out : एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओजच्या निर्मितीतील ‘१२० बहादूर’ या युद्धपटाचा दुसरा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
Santosh Bhingarde
Updated on

Bollywood News : एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओजच्या निर्मितीतील ‘१२० बहादूर’ या युद्धपटाचा दुसरा टीझर लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रदर्शित करण्यात आला आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धातील शौर्यगाथाआणि बलिदान यांवर आधारित हा चित्रपट आहे. पहिल्या मोशन पोस्टरनंतर प्रदर्शित झालेला हा टीझर अधिक रोमांचक आणि प्रभावी आहे.

