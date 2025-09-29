लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त ‘१२० बहादूर’चा दुसरा टीझर प्रदर्शित

Bollywood News : एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओजच्या निर्मितीतील ‘१२० बहादूर’ या युद्धपटाचा दुसरा टीझर लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रदर्शित करण्यात आला आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धातील शौर्यगाथाआणि बलिदान यांवर आधारित हा चित्रपट आहे. पहिल्या मोशन पोस्टरनंतर प्रदर्शित झालेला हा टीझर अधिक रोमांचक आणि प्रभावी आहे. .लतादीदींनी अमर केलेल्या “ए मेरे वतन के लोगों” या देशभक्तीपर गीताचा भावार्थ या टीझरमध्ये प्रकर्षाने पाहायला मिळतोय. कवी प्रदीप यांनी लिहिलेले आणि सी. रामचंद्र यांनी संगीतबद्ध केलेले हे गीत १९६२ च्या युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांना श्रद्धांजली म्हणून ओळखले जाते. त्याच भावनेची झलक ‘१२० बहादूर’च्या कथेमध्ये दिसणार आहे. .हा चित्रपट लडाखच्या नयनरम्य भूप्रदेशात चित्रित करण्यात आला असून, मेजर शैतान सिंग भाटी (पीव्हीसी) यांच्या शौर्यगाथेवर आधारित आहे. फरहान अख्तर या भूमिकेत झळकणार असून, १३ कुमाऊँ रेजिमेंटमधील सैनिकांसह त्यांनी दिलेल्या लढ्याचे दृश्य या टीझरमध्ये दाखवले आहे. सैनिकांची जिद्द, बंधुता आणि बलिदान यांचे दर्शन घडवून रेझांग ला च्या शूरवीरांना या चित्रपटाद्वारे मोठ्या पडद्यावर आदरांजली वाहण्यात आली आहे. रजनीश “रेझी” घई दिग्दर्शित ‘१२० बहादूर’ हा चित्रपट रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) आणि अमित चंद्रा (ट्रिगर हॅपी स्टुडिओ) यांनी निर्मित केला आहे. . हा चित्रपट येत्या २१ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. ‘१२० बहादूर’चा हा नवा टीझर प्रेक्षकांच्या मनात देशभक्तीची भावना जागृत करून, आगामी चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढवत आहे..लवकरच हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. बऱ्याच काळाने फरहान अख्तर एका वेगळ्या भूमिकेत पाहायला मिळणार आहे. .Ranbir Kapoor : रणबीर कपूरचं दिग्दर्शनात पदार्पण ? स्पष्टीकरण देत म्हणाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.