Premier

दादासाहेब फाळके फिल्मसिटीमध्ये ३६०-डिग्री सिनेमाचे उद्घाटन

360 Degree Marathi Movie Muhurat : ३ ६ ० डिग्री या सिनेमाचं उदघाटन करण्यात आलं. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
दादासाहेब फाळके फिल्मसिटीमध्ये ३६०-डिग्री सिनेमाचे उद्घाटन
Santosh Bhingarde
Updated on

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार यांनी दादासाहेब फाळके फिल्मसिटी, गोरेगाव (पूर्व) येथील बॉलीवूड पार्कमध्ये बहुप्रतीक्षित ३६०-डिग्री सिनेमाचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमाला फिल्मसिटीच्या एमडी स्वाती म्हसे पाटील, सह व्यवस्थापक साजणीकर, बॉलीवूड पार्कचे संस्थापक संतोष मिजगर आणि चिराग शाह यांच्यासह मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
bollywood
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com