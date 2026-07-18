72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; 'आर्टिकल 370' ठरला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, मराठी सिनेसृष्टीचाही राष्ट्रीय स्तरावर डंका

शनिवारी नवी दिल्लीत ७२ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये विविध भाषांतील दर्जेदार चित्रपट आणि कलाकारांनी आपली छाप सोडली आहे. विशेष म्हणजे, 'आर्टिकल 370' या चित्रपटाने सर्वोत्तम चित्रपटाचा मान पटकावत यंदाच्या पुरस्कार सोहळ्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले. .यंदा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार संयुक्तपणे दोन दिग्गज कलाकारांना जाहीर करण्यात आला आहे. बॉलिवूड अभिनेता कार्तिक आर्यन याला 'चंदू चॅम्पियन'मधील प्रभावी भूमिकेसाठी, तर मल्याळम सुपरस्टार मामूट्टी यांना 'ब्रमायुगम' या चित्रपटातील दमदार अभिनयासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे..फिप्रेस्को - इंडिया ग्रँड प्रिक्स २०२६’ च्या सर्वोत्तम १० चित्रपटांमध्ये ‘गोंधळ’ सिनेमाची निवड.याशिवाय सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा मान अभिनेत्री यामी गौतम हिने पटकावला आहे. 'आर्टिकल 370' चित्रपटात तिने साकारलेल्या गुप्तचर अधिकाऱ्याच्या भूमिकेने प्रेक्षकांसह परीक्षकांचीही मने जिंकली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आदित्य जांभळे यांनी केले असून, चित्रपटालाही सर्वोत्तम चित्रपटाचा किताब मिळाल्याने निर्मात्यांसाठी हा दुहेरी आनंद ठरला आहे..मराठी चित्रपटसृष्टीसाठीही यंदाचे राष्ट्रीय पुरस्कार विशेष ठरले. 'मु.पो. बोंबिलवाडी' या चित्रपटाची सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट म्हणून निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय, 'घरत गणपती' चित्रपटातील 'रंगा गंधा' या गाण्यासाठी गायक अभय जोधपूरकर यांना सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या यशामुळे मराठी सिनेसृष्टीत आनंदाचे वातावरण आहे..Pune International Film Festival 2026\n: पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ‘बाप्या’ने जिंकला सर्वोच्च मराठी चित्रपट पुरस्कार.हिंदी चित्रपट विभागात राजकुमार रावच्या 'श्रीकांत'ला सर्वोत्कृष्ट हिंदी फीचर फिल्मचा सन्मान मिळाला आहे. तर अभिजीत दळवी दिग्दर्शित 'हमसफर' या लघुपटाने सर्वोत्कृष्ट लघुपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावला आहे. यंदाच्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांनी आशयप्रधान चित्रपट, दमदार अभिनय आणि विविध भारतीय भाषांतील दर्जेदार कलाकृतींना गौरव मिळाल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.