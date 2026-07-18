Premier

72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; 'आर्टिकल 370' ठरला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, मराठी सिनेसृष्टीचाही राष्ट्रीय स्तरावर डंका

72nd National Film Awards 2026 Winners : विशेष म्हणजे, 'आर्टिकल 370' या चित्रपटाने सर्वोत्तम चित्रपटाचा मान पटकावत यंदाच्या पुरस्कार सोहळ्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले.
72nd National Film Award

72nd National Film Award

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

शनिवारी नवी दिल्लीत ७२ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये विविध भाषांतील दर्जेदार चित्रपट आणि कलाकारांनी आपली छाप सोडली आहे. विशेष म्हणजे, 'आर्टिकल 370' या चित्रपटाने सर्वोत्तम चित्रपटाचा मान पटकावत यंदाच्या पुरस्कार सोहळ्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले.

Loading content, please wait...
movie