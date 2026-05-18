साध्या माणसाला अचानक लागली मृत्यूची चाहूल! ८ वाजून १३ मिनिटांनी नेमकं काय घडणार? सुनील बर्वे-ऐश्वर्या नारकर यांची नवी सीरिज

एका साध्या - सरळ प्रामाणिक माणसाच्या आयुष्यात अचानक मृत्यूची चाहूल लागली, तर काय होईल? त्या एका क्षणानंतर त्याच्या आयुष्याची दिशा पूर्णपणे बदलून जाईल का? अशाच रहस्य, भावना आणि थराराने भरलेली नवी अल्ट्रा झकास ओरिजिनल मराठी वेब सिरीज ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. येत्या २९ मे २०२६ ला ही बहुचर्चित सिरीज अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होणार असून, १५ मे २०२६ ला या वेब सिरीजचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. हा पोस्टर एका रहस्यमय आणि भावनिक कथेची झलक प्रेक्षकांसमोर आणते. .रहस्य, भावनिक संघर्ष आणि अनपेक्षित वळणांनी गुंफलेली ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ ही वेब सिरीज प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवेल. एका क्षणामुळे आयुष्य कसं पूर्णपणे बदलू शकतं आणि त्या बदलामुळे नात्यांमध्ये तसेच मनात कोणते ताण निर्माण होतात, याचा सखोल वेध तुम्हाला हि वेब सिरीज देईल. त्यामुळे ही सिरीज फक्त सस्पेन्सपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती भावनिक पातळीवरही प्रेक्षकांना जोडते. .या वेब सिरीजचे दिग्दर्शक गिरीश मोहिते म्हणाले, “८ वाजून १३ मिनिटे ही केवळ एक सस्पेन्स कथा नाही, तर ती एका साध्या माणसाच्या आयुष्यातील भावनिक उलथापालथ दाखवणारी गोष्ट आहे. दिग्दर्शक म्हणून मी आजवर अनेक प्रयोग केले आहेत, पण या कथेतली भावनिक खोली प्रेक्षकांना खिळवून ठेवेल. या सिरीजमधील ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ ही वेळ केवळ घड्याळावरची वेळ नसून, ती आयुष्याला कलाटणी देणारा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट आहे, हे प्रेक्षकांना नक्कीच जाणवेल.” .‘सौभाग्यवती सरपंच’, ‘आयपीसी’, ‘राख’ आणि ‘खोताची वाडी’ यांसारख्या वेगळ्या आशयाच्या ओरिजिनल्स नंतर ‘८ वाजून १३ मिनिटे’च्या माध्यमातून ‘अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीने आपल्या ओरिजिनल कंटेंटमध्ये आणखी एका दमदार कथानकाची भर घातली जाणार आहे. दिग्दर्शक गिरीश मोहिते यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या ८ वाजून १३ मिनिटे वेब सिरीजमध्ये सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर हे लोकप्रिय कलाकार प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. यांच्यासोबतच शरद पोंक्षे , उदय सबनीस, संजीव जोटांगिया आणि विनीत शर्मा हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. .पुण्याहून मुंबईला आला पण परत जाताना दादर स्टेशनवर फसला; 'कमळी' मधील ऋषीने सांगितला अनुभव, म्हणतो, 'असं कसं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.