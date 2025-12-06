Premier

तीन वर्षांपूर्वी आई गेली पण नवीन घरात शिफ्ट झाल्यापासून प्रिया बापटला येतोय 'हा' अनुभव; म्हणते- माझ्या किचनच्या खिडकीत...

Priya Bapat Talked About Death Mother: अभिनेत्री प्रिया बापट हिने तिच्या नवीन घरातली अशी या गोष्ट सांगितलीये जी ऐकून चाहते आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
Payal Naik
मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट ही प्रेक्षकांची आवडती आहे. मराठीसोबतच तिने हिंदीमध्येही आपलं स्थान निर्माण केलंय. तिच्या अभिनयाच्या जोरावर ती मराठी इंडस्ट्रीमधील टॉप अभिनेत्रीनपैकी एक बनलीय. नुकताच तिचा 'असंभव' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. यात ती अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आणि अभिनेता सचित पाटील याच्यासोबत दिसली. या चित्रपटाच्या निमित्ताने प्रियाने अनेक मुलाखती दिल्या. या मुलाखतीत तिने तिच्या नवीन घराबद्दलचा सांगितलेला एक अनुभव आता व्हायरल होतोय. आपल्या नवीन घरात आपली आई आपल्या भेटीला येते असं ती म्हणालीये.

