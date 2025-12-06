तीन वर्षांपूर्वी आई गेली पण नवीन घरात शिफ्ट झाल्यापासून प्रिया बापटला येतोय 'हा' अनुभव; म्हणते- माझ्या किचनच्या खिडकीत...

मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया बापट ही प्रेक्षकांची आवडती आहे. मराठीसोबतच तिने हिंदीमध्येही आपलं स्थान निर्माण केलंय. तिच्या अभिनयाच्या जोरावर ती मराठी इंडस्ट्रीमधील टॉप अभिनेत्रीनपैकी एक बनलीय. नुकताच तिचा 'असंभव' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. यात ती अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आणि अभिनेता सचित पाटील याच्यासोबत दिसली. या चित्रपटाच्या निमित्ताने प्रियाने अनेक मुलाखती दिल्या. या मुलाखतीत तिने तिच्या नवीन घराबद्दलचा सांगितलेला एक अनुभव आता व्हायरल होतोय. आपल्या नवीन घरात आपली आई आपल्या भेटीला येते असं ती म्हणालीये. .प्रियाने काही दिवसांपूर्वी लेट्सअपला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना ती म्हणाली, 'एक खूप छोटीशी गोष्ट आहे. पुनर्जन्म असं म्हणणार नाही पण मला असं वाटतं की कुठेतरी एनर्जी एक्झिट करतात. माझ्या घरी ना गेल्या काही महिन्यांपासून ना माझी आई गेली तीन वर्षांपूर्वी आणि मी नवीन घरात शिफ्ट झाल्यानंतर आई वडिलांच्या अॅनिव्हर्सरी दिवशी पहिल्यांदा आमच्या खि़डकीत एक कावळा आला आणि तो अगदी त्यात गोष्टी खातो ज्या माझ्या आईला खूप आवडतात. म्हणजे साय, गोड पदार्थ आणि तो इतका काहीतरी तो आरडाओरडा करत नाही. तो काव काव करत नाही, काही नाही...तो एकटा कावळा येतो आणि खिडकीत शांतपणे बसतो.'.ती पुढे म्हणाली, ' तो बरोबर दोन वेळेला येतो. सकाळी ८ वाजता सकाळी ८च्या आधीही येत नाही आणि नंतरही येत नाही. कारण तो वेळ आहे जेव्हा मी उठलेली असते. बाबा ब्रेकफास्टला असतात. किचनच्याच खिडकीत येतो. बाकी कुठेही येत नाही. तर अशावेळेला मला असं वाटतं त्या कावळ्याला खायला घातलं ना की मला असं वाटतं की मी आईसाठी काहीतरी केलं. सो पुनर्जन्म म्हणून नाही पण या भावना असतात.' प्रियाने 'काकस्पर्श', 'वजनदार' अशा अनेक हिट चित्रपटात काम केलंय. बॉलिवूडमध्ये ती 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' या गाजलेल्या सीरिजमध्ये मुख्य भूमिकेत झळकलीये. .चल ना इथे खायला जाऊ, फिरायला जाऊ असं कुणी म्हणालंच नाही... रिंकू राजगुरू असं का म्हणाली? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.