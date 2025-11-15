कसे होते आपले महाराज? ४ वर्षाच्या चिमुकलीचा प्रश्न; गायिकेने काय दिलं उत्तर? ऐकून अंगावर काटा उभा राहील

अखंड हिंदुस्थानचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल सांगायला शब्द कमी पडतील. राजाची इतकी महती, इतका मोठा पराक्रम लहान मुलांना कसा सांगायचा असा प्रश्न पडतो. शाळेत महाराजांचा इतिहास शिकवला जातो. मात्र त्याही आधी दिवाळीला घरोघरी महाराजांचे किल्ले बनवायला आपण शिकतो. महाराज कसे होते असा प्रश्न अनेकद विचारला जातो. लहान मुलांकडून हा प्रश्न आला तर काय उत्तर द्यायचं? लोकप्रिय गायिकेला देखील तिच्या भाचीने हाच प्रश्न विचारला. कसे होते महाराज? त्यावर तिने थेट गाणंच बनवलं. ही गायिका म्हणजे लोकप्रिय लेखिका, गायिका, संगीतकार आणि संगीत दिग्दर्शिका असलेली सायली खरे आहे. .सायलीने मुक्काम पोस्ट मनोरंजन या पॉडकास्टला मुलाखत दिली होती. यात तिने तिच्या भाचीसोबत घडलेला हा प्रसंग सांगितला. यात बोलताना ती म्हणाली, 'माझ्या दादाची जी मुलगी होती चिऊ. तिने मला गाणी लिहिण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं, कारण दिलं. ती अशी म्हणायची की तू काय गं शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज बोलतेस. मला गाण्यामधून ऐकव ना. म्हणजे मला फील आला पाहिजे ना महाराज कोण होते. नुसतं शब्दात सांगून काय होणार. मग तिच्यासाठी मी महाराजांवर गाणी लिहिलीये. त्यातलं एक कडवं ऐकवते.' .ती पुढे म्हणते, 'तिला समजावण्यासाठी, वयवर्षे ४ किंवा ५ , की महा कसे होते, चिऊ बसलीये समोर, तिला कसं सांगायचं? तर, पर्वताएवढी उंची, समिंदराएवढी रुंदी,अपार मायेचे चल, एक वृक्ष विलक्षण वृषाल, वाघासम ती काया, किल्ल्यासम तो पाया, एक नवी नवी पहाट, एक वादळं सुसाट, आरं रेशीम लुगडी लेऊन सारी सिंह दारात, आरं रेशीम लुगडी लेऊन सारी सिंह दारात, हे, पाचही गडं जिंकूनी आले महाराज! हे, पाचही गडं जिंकूनी आले महाराज! माझे महाराज! तुझे महाराज! माझे महाराज! हे शिवराज!हे, पाचही गडं जिंकूनी आले महाराज! .सायली तिच्या कोक स्टुडिओच्या 'बायो' या गाण्यासाठी ओळखली जाते. तिने 'घरत गणपती', 'सरला एक कोटी', 'भूमी', 'खरी बिस्कीट', 'मुळशी पॅटर्न' , 'धुराळा' अशा अनेक चित्रपटांसाठी गाणी गायली आहेत. तिच्या आवाजाचे लाखो चाहते आहेत. .लग्नानंतर पहिल्याच दिवशी राजवाडेंच्या घरी खळ्ळ खट्याक! समरही पेचात पडणार; 'वीण दोघातली...' मध्ये असं काय घडणार? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.