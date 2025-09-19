स्वप्नांना वय नसतं! लोकप्रिय अभिनेत्याने वयाच्या ६१ या वर्षी मुंबईत घेतलं आलिशान घर; किंमत वाचून हादरून जाल

हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण विनोदी अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारे अभिनेते संजय मिश्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत, मात्र या वेळी त्यांच्या नव्या चित्रपटामुळे नव्हे, तर वैयक्तिक गुंतवणुकीमुळे ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. संजय मिश्रा यांनी नुकताच मुंबईतील मढ आयलंड परिसरात समुद्राकाठी असलेला आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. वयाच्या ६१ व्या वर्षी केलेल्या या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मिश्रा यांनी विकत घेतलेले हे घर १५ व्या मजल्यावर असून, सुमारे १,७०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे आहे. या मालमत्तेची किंमत जवळपास चार कोटी ७५ लाख रुपये इतकी असल्याचे समजते. व्यवहार नोंदणी करताना त्यांनी २८.५ लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरले आहे. ही खरेदी ११ जुलै रोजी अधिकृतपणे पूर्ण झाली. मढ आयलंड हे बॉलीवूडमधील कलाकारांचे आवडते ठिकाण मानले जाते. गायक जुबिन नौटियाल, अभिनेत्री अर्चना पूरण सिंग आणि अभिनेते पंकज त्रिपाठीदेखील येथे वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे संजय मिश्रा आता या कलाकारांच्या शेजारी राहणार आहेत. .हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बहुआयामी अभिनेता संजय मिश्रा यांनी विनोदी ते गंभीर अशा सर्वच भूमिकांमध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधून शिक्षण घेतलेल्या मिश्रा यांनी गोलमाल, धमाल, ऑफिस ऑफिससारख्या हलक्याफुलक्या कलाकृतींसोबतच आंखों देखी, मसान, यांसारख्या गंभीर चित्रपटांतून अभिनयाची नवी उंची गाठली. साधेपणाची छाप, प्रामाणिक अभिनय आणि सामाजिक आशय यामुळे संजय मिश्रा हे आजही प्रेक्षकांचे लाडके कलाकार ठरतात. संजय मिश्रा यांच्या बहुप्रतिभावान अभिनयाला समीक्षकांनी वेळोवेळी दाद दिली आहे. आंखों देखी (२०१४) या चित्रपटातील भूमिकेचीही खूप चर्चा झाली होती. .मुंबईत एकटं वाटलं की काय करते रिंकू राजगुरू? म्हणाली- माझं इथे कुणीच नाहीये म्हणून मी सरळ....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.