शेवटी पाय कापावा लागला आणि... असा झालेला 'अशी ही बनवाबनवी' मधील लीलाबाई काळभोर यांचा दुर्दैवी अंत

मराठी चित्रपटसृष्टीतील मैलाचा दगड मानला जाणारा चित्रपट म्हणजे 'अशी ही बनवाबनवी'. या चित्रपटातील डायलॉग, गाणी आजही प्रेक्षकांच्या तोंडी आहेत. चित्रपटातील कलाकारांनी तर या चित्रपटाला चार चांद लावले. आजही टीव्हीवर हा चित्रपट मोठ्या आवडीने पाहिला जातो. मात्र या चित्रपटातील काही कलाकार सध्या आपल्यात नाहीत. लक्ष्मीकांत बेर्डे, सुधीर जोशी, सुशांत रे यांनी या जगाचा निरोप घेतला. मात्र या चित्रपटातील आणखी एक कलाकार आहे ज्यांनी या चित्रपटासाठी मोठं योगदान दिलं आणि त्या आता या जगात नाहीत. त्यांच्याशिवाय हा चित्रपट अपूर्णच राहिला असता. मात्र त्यांच्याबद्दल फार कमी बोललं जातं. त्या म्हणजे अभिनेत्री नयनतारा. .'अशी ही बनवाबनवी' मध्ये जेव्हा सगळ्यांना राहायला जागा हवी असते तेव्हा ते ज्या लीलाबाई काळभोर यांच्या बंगल्यात जातात त्याच या नयनतारा. नयनतारा यांनी चित्रपटात पाषाणरोडवरील लीलाबाई काळभोर यांची भूमिका साकारली होती. एका डोळ्याने कमी दिसणाऱ्या लीलाबाई या चांडाळ चौकडीला जपताना दाखवल्या होत्या. त्यांना कुणीही नसल्याने त्यांनी शेवटी सगळयांना माफ करत त्यांच्याच घरात ठेवून घेतलं होतं. चित्रपटात मायाळू असणाऱ्या नयनतारा खऱ्या आयुष्यातदेखील तितक्याच मायाळू होत्या. मात्र त्यांचा शेवट खूप दुःखद होता. .नयनतारा यांनी आपल्या अभिनयाच्या आणि विनोदाच्या टायमिंगच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं होतं. सिनेमांतून आणि नाटकांमधून नयनतारा विविध भूमिका करुन प्रेक्षकांना खळखळून हसवत होत्या. नयनतारा आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे या जोडीचं 'शांतेचं कार्ट चालू आहे' हे नाटक रंगभूमीवर धुमाकुळ घालत होतं. ७० च्या दशकात त्यांनी प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. मात्र अचानक त्यांना मधुमेहाचं निदान झालं. आणि पुढे सगळंच बदललं. .नयनतारा यांना झालेला मधुमेहाचा आजार इतका वाढला की त्यांना त्यांचा एक पाय कापावा लागला. पाय कापल्यामुळे त्यांना सिनेसृष्टीतून ब्रेक घ्यावा लागला. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच घडलेल्या या घटनेमुळे त्यांना काम सोडून घरीच राहावं लागलं. आयुष्याच्या शेवटच्या १० वर्षात त्यांनी इंडस्ट्रीपासून आणि अभिनयक्षेत्रापासून ब्रेक घेतला. त्यांची प्रकृती बिघडलेली असायची. अखेर ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी नयनतारांनी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या आयुष्यातली शेवटची काही वर्ष वेदनेतच गेली.