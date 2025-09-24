तू त्याला मिठी का मारतेस? धनश्री वर्मासाठी तुटतोय अरबाज पटेलचा जीव; व्हिडिओ व्हायरल, नेटकरी म्हणतात- हा निक्कीचा BF आहे ना?

'बिग बॉस' हा कार्यक्रम सर्व भाषेत प्रचंड लोकप्रिय आहे. मग तो हिंदी असो किंवा अमराठी, तामिळ असो किंवा कन्नड. मात्र सध्या 'बिग बॉस'च्या घरासारखीच संकल्पना असलेला शो 'राइज अँड फॉल'देखील प्रचंड चर्चेत आहे. या कार्यक्रमात अर्जुन बिजलानी, आदित्य नारायण, युजवेंद्र चहलची एक्स पत्नी धनश्री वर्मा, अनया बांगर हे खेळाडू आहेत. मात्र यात सगळ्यात जास्त चर्चा रंगलीये ती अरबाज पटेल याची. अरबाजने मराठी 'बिग बॉस' मध्ये आपली छाप पाडली. घरात त्याची आणि निक्की तांबोळी यांच्यात जवळीक पाहायला मिळाली होती. मात्र आता प्रेक्षकांना एक वेगळंच चित्र दिसतंय. जे पाहून प्रेक्षक त्याला ट्रोल करत आहेत. .'बिग बॉस मराठी ५' मध्ये तो आणि निक्की तांबोळी एकमेकांच्या प्रेमात पडले. घराबाहेर आल्यावरदेखील ते एकत्र होते. मात्र तेव्हा निक्कीसाठी अरबाजने त्याच्या आधीच्या गर्लफ्रेंडची साथ सोडली होती. त्याचा तिच्यासोबतच साखरपुडाही झाला होता असं सांगण्यात आलं. आता हीच गोष्ट निक्कीसोबत होताना दिसतेय. जेव्हा अरबाजला राइज एंड फॉल ऑफर झाला तेव्हा निक्कीने त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र आता घरात जाताच अरबाज धनश्री वर्माबद्दल पझेसिव्ह होताना दिसतोय. त्यांचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल झालाय. .अरबाज सध्या युजवेंद्र चहलची एक्स पत्नी धनश्री वर्मासोबत फ्लर्ट करताना दिसतोय. याआधी धनश्रीचं भोजपूरी स्टार पवन सिंहसोबत खास बॉण्डिंग दिसून आलेलं. मात्र पवन कुमार या शोमधून एलिमिनेट झाला. नंतर धनश्री आणि अरबाजमध्ये ही बॉण्डिंग दिसून आली. सध्या शोमध्ये ते दोघं एमेकांसोबत भरपूर वेळ घालवताना पाहायला मिळतात. दोघेही एकमेकांची खूप काळजी घेतायत. त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात तो तिला म्हणतो की तू जाऊन त्यांना मिठी मारतेस, धनश्री विचारते कोणाला ? यावर तो म्हणतो, अर्जुनला, आरुषला, बालीला.... त्यावर धनश्री सांगते की मी तर सगळ्यांनाच मिठी मारते. मग अरबाज तिला म्हणतो की त्यांना साइड हग कर, पण धनश्री त्याला सांगते की मी साइड हग (मिठी) करत नाही. मी सगळ्यांना फ्रंट हगच देते.'.अरबाज धनश्रीसाठी थोडा पझेसिव्ह होताना दिसत आहे. धनश्री कोणत्याही मुलाशी बोलायला गेली तर अरबाजला ते आवडत नाहीये. मात्र हे पाहून आता नेटकरी त्याला ट्रोल करताना दिसतायत. एका युजरने धनश्रीसाठी लिहिले की , आता समजलं हीचा घटस्फोट का झाला. आणखी एकाने लिहिलं, 'हा निक्कीचा बॉयफ्रेंड आहे ना?' दुसऱ्याने लिहिलं, 'यांचं काय खोटं काय खरं कळतंच नाही.' एकाने लिहिलं, 'हा अरबाज प्रत्येक शोमध्ये नवीन मुलगी पटवतो.' अशा रीतीने नेटकरी त्याच्यावर टीका करत आहेत. .बॉलिवूडच्या 'या' हॉरर चित्रपटाची कॉपी आहे स्टार प्रवाहची 'काजळमाया' मालिका? तरुणाईला लावलेलं वेड; गाणीही प्रचंड गाजलेली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.