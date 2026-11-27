ABIR MARATHI FILM CAST AND DIRECTOR DETAILS: स्त्रीच्या सौंदर्याभोवती समाजाने अनेक चौकटी आखून ठेवल्या आहेत. तिचा रंग, चेहऱ्याची ठेवण, शरीरयष्टी अशा बाह्य गोष्टींवरून तिचं सौंदर्य ठरवलं जातं. या ठराविक व्याख्यांमध्ये न बसणाऱ्या स्त्रियांना अनेकदा भेदभावाचा सामना करावा लागतो. याच विचारसरणीला प्रश्न विचारत स्त्रीचा आत्मसन्मान, तिचा संघर्ष आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वाकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन ‘अबीर’ या मराठी चित्रपटातून मांडण्यात येणार आहे. सुदेश वसंतराव झावरे पाटील निर्मित या चित्रपटाचे लेखन, संवाद आणि दिग्दर्शन आकाश विष्णू शिंदे यांनी केलं आहे. पायल जाधव, निखिल चव्हाण, देविका दफ्तरदार, प्राजक्ता हनमघर, गार्गी फुले आणि अविनाश नारकर यांच्या यात भूमिका आहेत. तर शंभो एंटरटेनमेंट आणि श्री महाकाल प्रॉडक्शन्स यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. येत्या १८ डिसेंबरला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. याच निमित्ताने दिग्दर्शक आकाश विष्णू शिंदे यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला..‘अबीर’ या चित्रपटाची संकल्पना सुचण्यामागे आकाश यांचा बालपणीचा अनुभव होता. गावात आपल्या बहिणींसोबत घडणारे प्रसंग त्यांनी जवळून पाहिले होते. त्या अनुभवातून वर्णभेदाची मानसिकता त्यांच्या लक्षात आली. याविषयी बोलताना त्यांनी सांगितलं, “मी गावात लहान असताना माझ्या बहिणींसोबत आणि इतर काही मुलींसोबत हा वर्णभेदाचा प्रकार जवळून पाहिला आहे. ज्यावेळेस सावळ्या मुलीला पाहण्यासाठी मुलगा यायचा, त्यावेळेस घरातील गोऱ्या आणि देखण्या मुलींना लपवलं जायचं, कारण तो मुलगा देखण्या मुलीलाच पसंत करेल. हे प्रसंग लहानपणी हळूहळू लक्षात यायला लागले. नंतर जाणवलं की हा वर्णभेद आपल्या घरापासून सुरू होऊन सार्वत्रिक विषय बनला आहे. या सगळ्या गोष्टींमुळे मुलींच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होतो. सुंदर दिसण्यासाठी, गोऱ्या होण्यासाठी त्या वेगवेगळ्या उत्पादनांचा आधार घेतात. समाजानेही त्यांच्यावर एक प्रकारे वर्चस्व गाजवलेलं असतं. हा आपल्या जवळपासपासून ते सार्वत्रिक पातळीपर्यंत पोहोचलेला विषय आहे. त्याकडे आपण अधिक प्रखरतेने दुर्लक्ष करतो. मग यावर चित्रपट का बनू शकत नाही, असा विचार मनात आला आणि तो विचार घेऊन मी कथा लिहायला घेतली.”.या विषयाची मांडणी करताना आकाश यांनी पांडुरंगाच्या सावळ्या रंगाचं उदाहरण घेतलं. त्याच विचारातून चित्रपटाचं नाव ‘अबीर’ ठरलं. नावामागची संकल्पना उलगडताना त्यांनी स्पष्ट केलं, “आपण रंगापेक्षा आंतरिक गुण, संस्कार आणि कौशल्यांना सुंदर का म्हणू शकत नाही? एखाद्या मुलीचा आवाज सुंदर असू शकतो... तिच्यात विविध कौशल्यं असू शकतात... पांडुरंग सावळा असूनही आपण त्याची भक्ती करू शकतो, मग एखादी मुलगी सावळी असल्यानंतर तिला स्वीकारू का शकत नाही? कुटुंब तिला तुच्छ का म्हणतं, समाज तिला तुच्छ का म्हणतो? पांडुरंगाच्या कपाळी जो टिळा लावला जातो, त्यामध्ये अबीर मिसळला जातो. अबीर हा काळ्या रंगाचा सुगंधी पदार्थ आहे. त्याला पूजेत मानाचं स्थान आहे. त्या रंगाला इतकं महत्त्व आहे. पांडुरंगाच्या कपाळावरील याच टिळ्याचं प्रतीक घेऊन सावळ्या नायिकेशी त्याची सांगड घातली. म्हणून चित्रपटाचं नाव ‘अबीर’ ठेवलं.”.नायिकेच्या भूमिकेसाठी पायल जाधवची निवड करताना आकाश यांनी अनेक अभिनेत्रींच्या ऑडिशन्स घेतल्या होत्या. त्यांच्या मनात कथेतल्या नायिकेचं एक विशिष्ट चित्र होतं. त्याला साजेशी अभिनेत्री मिळेपर्यंत त्यांनी शोध सुरू ठेवला. या निवडप्रक्रियेबद्दल त्यांनी सांगितलं, “लिखाण करत असताना कथेतल्या नायिकेच्या पात्रासाठी कोणती अभिनेत्री योग्य ठरेल, याचा विचार केला होता. माझ्या डोक्यात जी नायिका होती, तीच मला पडद्यावर दिसायला हवी होती. त्यासाठी वेगवेगळ्या ऑडिशन्स घेतल्या. अनेक अभिनेत्रींपर्यंत विविध संपर्कांमधून पोहोचलो. पण मला क्लिक होत नव्हतं. तोपर्यंत मी शोधत राहिलो. अखेर पायल जाधव ही अभिनेत्री माझ्या डोक्यातील नायिकेच्या पात्रासाठी परिपूर्ण ठरली. तिचं कास्टिंग केल्यानंतर तिला कथेचं नरेशन दिलं. तिलाही कथा आवडली आणि पहिल्याच दिवसापासून काम सुरू झालं.”चित्रपटातून केवळ सावळ्या रंगाचं सौंदर्य मांडण्यापेक्षा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याची सुरुवात व्हावी, अशी आकाश यांची अपेक्षा आहे. .मनोरंजन क्षेत्रातील सौंदर्याच्या ठराविक निकषांबाबत ते म्हणाले, “सुंदर दिसणारी व्यक्तीच एखाद्या गोष्टीसाठी पूरक आहे, असं समीकरण आपण करून ठेवलं आहे. मात्र, मुलींच्या गुणांकडे आणि कौशल्यांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. चित्रपट हा समाजाचा आरसा आहे. त्यातून दाखवल्या जाणाऱ्या गोष्टींचा प्रेक्षकांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. माझ्या चित्रपटातून चार लोकांची जरी नजर बदलली, तरी मला वाटतं की हळूहळू सर्वांचीच बदलेल. ही विचारसरणी बदलण्यासाठी आपण एक छोटंसं पाऊल पुढे टाकलं पाहिजे.”शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या आकाश यांना लहानपणापासूनच चित्रपटांची आवड होती. शेतातील कामं आटोपल्यानंतर ते सीडी, डीव्हीडीवर चित्रपट पाहायचे. ख्रिस्तोफर नोलन यांची मुलाखत पाहिल्यानंतर त्यांना दिग्दर्शकाच्या भूमिकेची जाणीव झाली. चित्रपटाची मुख्य कथा दिग्दर्शकाच्या कल्पनेतून जन्म घेते, हे लक्षात आल्यानंतर चित्रपटांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलला. .मनोरंजनापुरती असलेली चित्रपटांची आवड हळूहळू अभ्यासाकडे वळली. पुढे त्यांनी मास कम्युनिकेशनचं तंत्रशुद्ध शिक्षण घेतलं. या प्रवासात आर्थिक अडचणींचा सामना करत विविध कामं करून उदरनिर्वाह केला, मात्र चित्रपट दिग्दर्शक होण्याचं स्वप्न सोडलं नाही. चित्रपटासाठी निर्मात्यांचा शोध घेताना त्यांनी जवळपास ४० निर्मात्यांच्या भेटी घेतल्या. अनेकदा नकार मिळूनही प्रयत्न सुरू ठेवले. अखेर सुदेश वसंतराव झावरे पाटील यांनी त्यांच्या संकल्पनेवर विश्वास दाखवत चित्रपट निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला. .आपल्या या प्रवासाबद्दल बोलताना आकाश म्हणाले, “गावाकडच्या शेताच्या बांधावरून दिग्दर्शनापर्यंतचा प्रवास सहज शक्य नव्हता. चित्रपटसृष्टीची कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती. दूरदूरपर्यंत या क्षेत्राशी संबंधित वातावरणही नव्हतं. मात्र, एक प्रामाणिक प्रयत्न, जिद्द आणि स्वप्न होतं. त्या स्वप्नांचा पाठलाग करत करत मी इथपर्यंत पोहोचलो.”.सीतेची भूमिका साकारताना अभिनेत्री होती 8 महिन्यांची गर्भवती; कोण होती ती? काजोलचा काय संबंध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.