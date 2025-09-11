Serial Promo : अखेर आई-बाबा रिटायर होणार ! मालिकेचा अखेरचा प्रोमो रिलीज; प्रेक्षक म्हणाले "उत्तम निर्णय.."

स्टार प्रवाहवरील ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’ ही मालिका कमी टीआरपीमुळे बंद होणार आहे.शेवटच्या भागाच्या प्रोमोमध्ये शुभा आणि यशवंत गावी जाण्यासाठी घराबाहेर निघताना दाखवले आहेत.शुभा तुळशीला वंदन करून घराची जबाबदारी आपल्या दोन्ही सुनांना सोपवते..Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवर आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत ही मालिका काही दिवसांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. पण आता ही मालिका कमी टीआरपीमुळे प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. मालिकेच्या अखेरच्या भागाचा प्रोमो सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. .शुभा आणि यशवंत या जोडप्याची गोष्ट या मालिकेत पाहायला मिळाली. रिटायर झालेला यशवंत आणि त्याची पत्नी शुभा यांना त्यांच्या मुलांकडून मिळणारी वागणूक आणि त्यासाठी त्यांनी केलेले बदल यावर ही मालिका आधारित होती. त्यातच आता मालिकेचा अखेरचा भाग लवकरच प्रसारित होणार आहे. .प्रोमो मध्ये पाहायला मिळालं की, शुभा आणि यशवंत घराच्या बाहेर उभे असतात. ते गावी जायला निघतात. निघण्यापूर्वी शुभा दरातील तुळशीच्या पाया पडते. ती आणि यशवंत आता कायमचे गावी राहणार असल्याचं जाहीर करते आणि घराची जबाबदारी दोन्ही सुनांना देते. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "खूप छान सीरियल न ताणता वेळीच सांगता घेतली.अशा मालिका प्रेक्षकांच्या मनात कायम राहतात","थोडक्यात आवरली बरे झाले त्यातच मजा आहे","इतक्यात संपली मालिका? TRP नाही मिळाला का अपेक्षित ? पण बरं झालं,त्या आई कुठे काय करते सारखी मालिका खेचली नाही" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत या मालिकेचा अखेरचा भाग 13 सप्टेंबरला प्रसारित होणार आहे. तेव्हा पाहायला विसरू नका ही मालिका दुपारी 2:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..FAQs : 1. ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’ ही मालिका का बंद होते आहे?या मालिकेचा टीआरपी समाधानकारक नसल्याने ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.2. मालिकेचा शेवट कसा दाखवला आहे?शुभा आणि यशवंत कायमचे गावी जाण्याचा निर्णय घेतात आणि घराची जबाबदारी सुनांना सोपवतात.3. अखेरच्या भागाचा प्रोमो कुठे पाहायला मिळतो?मालिकेच्या शेवटच्या भागाचा प्रोमो सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.4. ही मालिका कोणत्या वाहिनीवर प्रसारित होत होती?ही मालिका स्टार प्रवाह वाहिनीवर प्रसारित होत होती.5. मालिकेत प्रमुख भूमिका कोणी साकारल्या होत्या?मुख्य भूमिका शुभा आणि यशवंत यांच्या पात्रांभोवती फिरतात, ज्यांनी पालकांच्या निवृत्त जीवनाची कथा मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.