Serial Promo : अखेर आई-बाबा रिटायर होणार ! मालिकेचा अखेरचा प्रोमो रिलीज; प्रेक्षक म्हणाले "उत्तम निर्णय.."

Star Pravah Aai Ani Baba Retire Hot Aahet Last Promo : स्टार प्रवाहवरील आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत मालिकेचा शेवटचा भाग रिलीज होतोय. काय घडणार मालिकेच्या शेवटच्या भागात जाणून घेऊया.
Serial Promo : अखेर आई-बाबा रिटायर होणार ! मालिकेचा अखेरचा प्रोमो रिलीज; प्रेक्षक म्हणाले "उत्तम निर्णय.."
  1. स्टार प्रवाहवरील ‘आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत’ ही मालिका कमी टीआरपीमुळे बंद होणार आहे.

  2. शेवटच्या भागाच्या प्रोमोमध्ये शुभा आणि यशवंत गावी जाण्यासाठी घराबाहेर निघताना दाखवले आहेत.

  3. शुभा तुळशीला वंदन करून घराची जबाबदारी आपल्या दोन्ही सुनांना सोपवते.

