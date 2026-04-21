काहीही न सांगता मालिकेतून काढून टाकलं... 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीने सांगितली आठवण, म्हणाली

कलाकार म्हटलं की स्ट्रगल हा आलाच. कलाकारांना इंडस्ट्रीमध्ये कधीना कधी वाईट अनुभव येतच असतो. कुणाला काम देतो सांगून नंतर नकार दिला जातो तर कुणाला चालू मालिकेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो. असाच अनुभव 'आई कुठे काय करते' मधील अभिनेत्रीला आला होता. 'आई कुठे काय करते'या मालिकेत अरुंधतीची नणंदबाई म्हणजे विशाखा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. मालिकेत ही भूमिका पूनम चांदोरकरने साकारली होती. पूनमने तिला आलेल्या वाईट अनुभवाबद्दल सांगितलं आहे. .अभिनय सुरू करण्यापूर्वी पूनम शिक्षिका होती. सोबतच तिने जाहिरातींमध्येही काम केलंय. राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत पूनम म्हणाली, 'जेव्हा मी दूरदर्शन करायला लागले तेव्हा श्वेता पेंडसे, मृणाल दुसानिस यांची एक मालिका होती. ती माझी पहिली मालिका म्हणता येईल. मी आता त्या मालिकेचं नाव घेत नाही पण, त्यामध्ये मला ऑफिसमधील मुलीचा रोल होता. तो रोल चांगला आहे, तुझ्या दुरदर्शनच्या तारखा सांभाळून घेऊ असं सांगण्यात आलेलं. पण, तिथे मला खूप वाईट अनुभव आला. मला तेव्हा इंडस्ट्री कशी आहे याबद्दल माहिती नव्हती. शिवाय सुरुवातीला माझ्यात संयम कमी होता.'.जाहिरातीत चांगले पैसे मिळतात ती पुढे म्हणाली, 'सकाळी बोलावलं असेल आणि संध्याकाळी सीन लागला तर तेव्हा चिडचिड व्हायची. पण, अशावेळी आपल्या सहकलाकारांकडून कळतं की, आपण एकदा दिवस दिला की दिला मग आपण शांत राहायचं. मला वाचनाची फार आवड होती. त्यामुळे मी पुस्तकं वाचत बसायचे. तिथे बऱ्याच गोष्टी मला खटकल्या. माझ्या दूरदर्शनच्या तारखा ॲडजस्ट होत नव्हत्या. अचानक न सांगता मालिकेतून रिप्लेस करण्यात आलं. अशा काही गोष्टी पण घडल्या. त्यामुळे मला इंडस्ट्रीत अशीच वागणूक मिळते का? हा प्रश्न पडला.पण, पुढे जाहिरातीत काम करायला सुरवात केली तेव्हा माझा अनुभव खूपच चांगला होता. तिथे आदर दिला जातो, चांगले पैसे मिळतात.'.