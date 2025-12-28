'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीच्या सुनेला अटक, दीड कोटीची खंडणी घेताना रंगेहात पकडलं

मुंबईत धक्कादायक खंडणी प्रकरण समोर आहे. या खंडणी प्रकरणी मराठी मनोरंजन विश्वात सुद्धा खळबळ उडाली आहे. दीड कोटींच्या खंडणी प्रकरणी दोन महिलांना अटक करण्यात आली होती. त्यातील एक महिला ही लोकप्रिय अभिनेत्रीची सून असल्याचं समोर आलय. अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही महिलांनी एका बिल्डरच्या मुलाला विनयभंगाच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत १० कोटीची मागणी केली होती. याचा पहिला हप्ता स्वीकरताना मुंबई गुन्हे शाखेनी त्यांना रंगेहात पकडलंय..अटक झालेल्या महिलांची हेमलता पाटकर आणि अमरीना जव्हेरी अशी नावं आहे. यातील हेमलता पाटकर ही आई कुठे काय करते मालिकेतील कांचन देशमुख यांचं पात्र साकारण्याऱ्या अभिनेत्री अर्चना पाटकरची सून आहे. या दोन्ही महिलांनी २७ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती आहे. .काय आहे प्रकरण?पोलिसांनी माहितीनुसार अंधेरी पश्चिम इथल्या एका हॉटेलमध्ये वाद सुरु होता. हा वाद बिल्डरच्या मुलाच्या साखरपुड्याच्या पार्टीत लेझर लाईटवरुन झाला होता. या वादाचं रुपांतर हाणामारीत झालं. यानंतर या दोन्ही महिलांनी २३ नोव्हेंबरला विनयभंगाची तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार मागे घेण्यासाठी १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. त्यांनंतर दोन्ही महिला तडजोडीनंतर ५.५ कोटी रुपयांपर्यंत आल्या. ब्लिडरने वैतागून गुन्हे शाखेला याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी सापळा रचत दोन्ही महिलांना रंगेहात पकडलं. .हेमलता पाटकर नक्की आहे कोण?अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही महिलांपैकी एका महिलेचं नाव हेमलता पाटकर उर्फ हेमलता बाणे असं आहे. ती महिला मराठी मनोरंजनविश्वाशी जोडलेलं असल्याची माहिती आहे. तसंच ती लोकप्रिय मालिका 'आई कुठे काय करते'मधील कांचन देशमुख यांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांची सून आहे. ही बातमी समोर येताच मनोरंजन विश्वात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. .सैराटमध्ये परश्यासोबत पहिल्यांदा दिलेल्या इंटिमेंट सीन बद्दल बोलली रिंकू राजगुरू, म्हणाली...'मी घाबरुन...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.