गॅस बंद करायला विसरली आणि आगीचा भडका उडाला ; जीवानिशी वाचलेली मराठी अभिनेत्री

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील अनेक चेहरे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. त्यातीलच एक अभिनेत्री म्हणजे गौरी कुलकर्णी. आई कुठे काय करते या मालिकेमुळे गौरी घराघरात पोहोचली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्याबाबतीत घडलेली भयंकर घटना सांगितली. .गौरीने राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्याबाबतीत घडलेली घटना सांगितली. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया. .तिने सांगितलं की,"एकदा मी घरी तेल करत होते. केसांना लावण्यासाठी. वाटीत तेल घेतलं होतं आणि त्यात मेथी वगैरे टाकली होती. पण मला माहीत नाही थेट वाटी गॅसवर ठेवायची नसते. मी वाटी गॅसवर ठेवली आणि बाहेर गप्पा मारायला निघून गेले."."इकडे आगीचा भडका उडाला होता. त्यावर पाणी टाकायचं कि नाही कळत नव्हतं. मग पाणी नाही टाकलं. गॅस बंद केला आणि ती वाटी उचलून बाजूला ठेवली. तेवढी एकच अशी गोष्ट झाली होती. मी चाव्या विसरले आहे पण इतर बाबतीत मी खूप हुशार आहे. त्यामुळे घराच्या चाव्या मी बऱ्याच जवळच्या लोकांकडे देऊन ठेवल्या आहेत.".गौरीने आई कुठे काय करते ही मालिका केली होती. त्यानंतर हृदयी वसंत फुलताना या मालिकेत तिने काम केलं. पण त्यानंतर ती कोणत्याही नवीन मालिकेतून ती प्रेक्षकांच्या भेटीस आली नाहीये.