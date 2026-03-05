Premier

गॅस बंद करायला विसरली आणि आगीचा भडका उडाला ; जीवानिशी वाचलेली मराठी अभिनेत्री

Marathi Actress Face Horrific Accident : मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्रीने तिच्याबरोबर घडलेली भयंकर घटना सांगितली. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील अनेक चेहरे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. त्यातीलच एक अभिनेत्री म्हणजे गौरी कुलकर्णी. आई कुठे काय करते या मालिकेमुळे गौरी घराघरात पोहोचली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्याबाबतीत घडलेली भयंकर घटना सांगितली.

