घरी उपाशी आहात की खिचडी खाताय हे... 'आई कुठे...' फेम कांचन आजींनी केली इंडस्ट्रीची पोलखोल; म्हणतात- मराठीत...

'आई कुठे काय करते' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय ठरलेल्या कांचन आजी म्हणजेच अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनंजिंकली. त्यांनी अनेक मराठी चित्रपटात काम केलंय. मात्र एक वेळ अशी होती जेव्हा त्यांच्याकडे काम नव्हतं. पैसे नव्हते. नुकत्याच इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीत अर्चना यांनी मराठी इंडस्ट्रीमधील परिस्थिती सांगितली आहे. सोबतच आपल्या कठीण काळाबद्दल भाष्य केलंय. .त्या काळातील इंडस्ट्रीचं वातावरण सांगताना अभिनेत्री अर्चना पाटकर म्हणाल्या, ''इना मीना डिका’ या चित्रपटानंतर माझ्यावर खूप कठीण परिस्थिती ओढावली होती. ‘इना मीना डिका’ या चित्रपटाला पुण्यात प्रेक्षकांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण मुंबईमध्ये चित्रपटाला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही, कारण त्यावेळी माझ्या सासऱ्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता आणि माझ्या दिराचं नवीन लग्न झालं होतं, त्यामुळे मुंबईत आम्हाला चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी लक्ष देता आलं नाही. म्हणून ‘इना मीना डिका’ चित्रपट लॉसमध्ये गेला. आमच्याकडे जे काही होतं ते सगळं आम्ही गमावलं होतं. काही देणगीदारांचे पैसे थकले होते. पण पैसे आणायचे कुठून हा देखील प्रश्न आमच्यासमोर होता.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'आमची जमीन विकून देणगीदारांचे पैसे देण्याचं आम्ही ठरवलं पण ते ही शक्य झालं नाही. कालांतराने मला मालिका, नाटक आणि चित्रपटांत कामं मिळत गेली आणि ती कामं करुन मी देणगीदारांचे पैसे परत केले. तेव्हा मालिका एपिसोडिक असायच्या. ज्यामुळे चार-पाच दिवसांसाठी काम मिळायचं. तेव्हा माझी एक सिरीयल सुरु होती, तीन नाटकं सुरु होती आणि चित्रपटाचंही काम सुरु होतं. त्या सगळ्यातून मिळणाऱ्या पैशातून मी लोकांची देणी फेडायचे. आपली इंडस्ट्री अशी आहे की आपण घरी उपाशी आहोत की खिचडी खातोय, हे कुणालाच दिसत नाही. पण सेटवर तुम्ही कोणत्या गाडीतून उतरताय, हेच लोक जास्त पाहतात.' .एक अनुभव सांगत अर्चना म्हणाल्या, 'दिवाळीच्या सणात आमच्या घरी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मोठी पूजा असते, त्यावेळी माझा चेक बाउन्स झाला. त्यामुळे आमच्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते, जेमतेम आमच्याकडे फक्त दीडशे रुपये होते. त्या परिस्थतीत आमच्या डोळ्यात पाणी आलं. त्यानंतर नेमका त्याचदिवशी प्रोड्युसरचा एक माणूस पैसे घेऊन आला. आणि त्यादिवशी आम्ही मोठ्या थाटामाटात लक्ष्मी देवीची पूजा केली. असं अनेकदा देवाने मला कठीण परिस्थितीत साथ दिली.'.एक कानाखाली आणि करिअर संपलं! कोण होता तो अभिनेता ज्याने ललिता पवार यांना कानशिलात लगावत कायमचं अधू बनवलं?\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.