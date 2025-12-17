Premier

घरी उपाशी आहात की खिचडी खाताय हे... 'आई कुठे...' फेम कांचन आजींनी केली इंडस्ट्रीची पोलखोल; म्हणतात- मराठीत...

ARCHANA PATKAR UNKNOWN FACTS: 'आई कुठे काय करते' फेम मराठी अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी इंडस्ट्रीमध्ये त्यांनी कसे दिवस काढले याबद्दल एका मुलाखतीत सांगितलं आहे.
'आई कुठे काय करते' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय ठरलेल्या कांचन आजी म्हणजेच अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनंजिंकली. त्यांनी अनेक मराठी चित्रपटात काम केलंय. मात्र एक वेळ अशी होती जेव्हा त्यांच्याकडे काम नव्हतं. पैसे नव्हते. नुकत्याच इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीत अर्चना यांनी मराठी इंडस्ट्रीमधील परिस्थिती सांगितली आहे. सोबतच आपल्या कठीण काळाबद्दल भाष्य केलंय.

