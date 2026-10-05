'आई कुठे काय करते' मालिकेतून अचानक काढून टाकलं; लोकप्रिय लेखिकेचा मोठा खुलासा; मला काही येत नव्हतं असं...

स्टार प्रवाहवरील 'आई कुठे काय करते' ही मालिका चांगलीच गाजली. या मालिकेने लोकप्रियतेचे अनेक रेकॉर्ड मोडले. ही मालिका लिहिण्यासाठी सुरुवातीला लोकप्रिय लेखिका आणि गीतकार रोहिणी निनावे यांना सांगण्यात आलं होतं. त्यांनी ‘घरकुल’, ‘अवंतिका’, ‘अवघाचि संसार’, ‘ऊन पाऊस’, ‘अधुरी एक कहाणी’, ‘कळत नकळत’, ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ अशा अनेक लोकप्रिय मालिकांचं लेखन केलं आहे. मात्र अवघे ९ भाग लिहून झाल्यानंतर त्यांना या मालिकेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. आता एका मुलाखतीत त्यांनी तेव्हा नेमकं काय घडलेलं हे सांगितलंय..रोहिणी यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'हो…असं खूप वेळा घडतं. तुम्ही इतक्या मालिका लिहिल्या आहेत किंवा आधी एवढं काम केलंय म्हणून तुम्ही ग्रेट झालात असं नसतं. टीमला काही गोष्टी पटल्या नाहीत तर, लगेच निर्णय घेतले जातात. आता एक प्रसिद्ध मालिका होती, तर ९ भागांनंतर मग त्यात बदल करण्यात आला. ‘आई कुठे काय करते’ या मालिकेवर, त्यामधील भूमिकांवर सुद्धा मी खूप काम केलं होतं. पण, नंतर निर्मात्यांना असं वाटलं की, मी चांगलं लिहित नाही म्हणून त्यांनी मला काढून टाकलं.'.रोहिणी निनावे पुढे म्हणाला, 'अशा गोष्टी घडल्या की, अर्थातच वाईट वाटतं. माझं काय म्हणणं असतं, तुम्ही बोलून सांगू शकता की, आम्हाला हे-हे अपेक्षित आहे. आता रहस्य किंवा विनोदी शैलीची मालिका असती तर, मी मान्य केलं असतं की, बाबा मला नाही जमलं. पण, आई कुठे काय करतेसारख्या मालिकेत मला न जमण्यासारखं काहीच नव्हतं. त्यांना असं का वाटलं हे मला अजूनही समजलं नाहीये. त्याच्यात नाट्य, इमोशन्स नाहीत असं ते म्हणत होते, त्याचं मला अजूनही आश्चर्य वाटतं. आजवर मला याबाबत स्पष्टीकरण मिळालेलं नाहीये.' .त्या पुढे म्हणाल्या, '“मी तेव्हा नागपूरला गेले होते, तिथून परत आल्यावर मला समजलं की, ही मालिका आता पुढे मी लिहिणार नाहीये. आमच्या बाबतीत हे फार क्वचित होतं. कारण, मराठी लोकांना माहितीये की मी लेखिका म्हणून काय आहे. पण, अमराठी लोकांना समोरचा माणूस सांगेल तसंच घडणार. मी त्यावेळी त्यांना समजावून सांगू शकत होते पण, म्हटलं ठिके. बरं मी २५ वर्षे सातत्याने लिहितेय…जशी परिस्थिती बदलते, तसा लेखनाचा पॅटर्नही बदलतोय. आधी आम्ही खूप मोठमोठे सीन्स लिहायचो पण, आता तसं नाहीये. दीड मिनिटांचा वगैरे सीन असतो. आता कसंय, काहीतरी सतत घडत राहिलं पाहिजे. त्यामुळे लेखनातही मी बराच बदल केलाय. आधी भाषा थोडी पुस्तकी होती, साहित्यिक भाषा होती. पण, आता असं नाहीये. आता आम्ही लिहिलेले संवादही ते बोलतील असं नाहीये…कलाकारांचं असं म्हणणं असतं मतितार्थ पोहोचला ना मग झालं. म्हणजे काळानुसार बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत.” .'घरोघरी मातीच्या चुली' फेम रेश्मा शिंदेकडे गुड न्यूज? बेबी बम्पसोबतचे फोटो व्हायरल, चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.