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'आई कुठे काय करते' मालिकेतून अचानक काढून टाकलं; लोकप्रिय लेखिकेचा मोठा खुलासा; मला काही येत नव्हतं असं...

WHY PRODUCER REMOVED AAI KUTHE KAY KARTE WRITER: लोकप्रिय मराठी लेखिकेने तिला 'आई कुठे काय करते' मालिकेतून अचानक काढून टाकल्याचा अनुभव सांगितलाय.
AAI KUTHE KAY KARTE WRITER REMOVED

AAI KUTHE KAY KARTE WRITER REMOVED

ESAKAL

Payal Naik
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स्टार प्रवाहवरील 'आई कुठे काय करते' ही मालिका चांगलीच गाजली. या मालिकेने लोकप्रियतेचे अनेक रेकॉर्ड मोडले. ही मालिका लिहिण्यासाठी सुरुवातीला लोकप्रिय लेखिका आणि गीतकार रोहिणी निनावे यांना सांगण्यात आलं होतं. त्यांनी ‘घरकुल’, ‘अवंतिका’, ‘अवघाचि संसार’, ‘ऊन पाऊस’, ‘अधुरी एक कहाणी’, ‘कळत नकळत’, ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ अशा अनेक लोकप्रिय मालिकांचं लेखन केलं आहे. मात्र अवघे ९ भाग लिहून झाल्यानंतर त्यांना या मालिकेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. आता एका मुलाखतीत त्यांनी तेव्हा नेमकं काय घडलेलं हे सांगितलंय.

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