'आई कुठे काय करते'साठी मधुराणी नाही, 'ही' अभिनेत्री होती पहिली पसंती; ऐनवेळी का बदलली अरुंधती?

'आई कुठे काय करते' या मालिकेने प्रेक्षकांना आईचं प्रेम आणि तिची किंमत दोन्हीही शिकवलं. कुटुंब हे आईच बांधून ठेवते तिची तुलना कुणासोबतही होऊ शकत नाही हे दाखवून दिलं. या मालिकेवर प्रेक्षकांनीही भरभरून प्रेम केलं. या मालिकेत अभिनेत्री मधुराणी प्रभुळकर हिने आईची भूमिका साकारली होती. मात्र तिच्या आधी एका अभिनेत्रीला या मालिकेतील भूमिकेसाठी ऑफर आली होती. तिचं सिलेक्शनही झालं होतं. मात्र त्यानंतर त्यांनी तिला अचानक काढून टाकलं. ही अभिनेत्री होती 'कमळी' फेम सुषमा मुरुडकर. .सध्या 'कमळी' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या सुषमा मुरुडकर यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'जेव्हा मी एक सिरीयल केली तेव्हा माझ्याबद्दल बोललं गेलं की या व्यक्तीने ही मराठी इंडस्ट्री मध्ये आणलं. पण मला कोणीच आणलं नाही. मला प्रॉपर कॉल आला होता. आई कुठे काय करते या मालिकेच्या ऑडिशनसाठी मी गेले होते. माझा कॅरेक्टर सिलेक्ट झालं, माझी मेजरमेंट घेतली , बजेट पर्यंत सगळं फिक्स झालं पण नंतर त्यांनीच कॅन्सल केलं. त्यांनी मला कॉल नाही केला.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'मात्र या गोष्टीचा मला फरक नाही पडला कारण माझ्याकडे आधीच एक हिंदी सिरीयल होती. मी कुंडली भाग्य मध्ये काम करत होते. त्यामुळे मी पण जास्त या गोष्टीकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांचा असा झाला असेल की ही आमच्याशी भांडली कशी नाही. त्यामुळे त्यांनी मला त्याच मालिकेत वेगळं एक कॅरेक्टर ऑफर केला. तेव्हाही मी त्यांना म्हटलं की मी आनंदाने करेन. तेव्हा दिग्दर्शक हिंदी आणि मराठी दोन्ही मालिका करायचे. त्यावेळी माझ्याबद्दल चर्चा झाली की हिला या व्यक्तीने मराठी इंडस्ट्री मध्ये आणलं आहे.'.सुषमा पुढे म्हणाल्या, 'मी म्हणाले की नाही... माझा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. मी त्यांना साधा गुड मॉर्निंग ही म्हणालेले नाही. अत्यंत गुणी प्रोड्युसर आहे. त्यांच्यासोबत मी दोन मालिका केल्या. पण माझ्याबद्दल या अशा अफवा पसरलेल्या. मी कोणताही काम करण्यापूर्वी माझ्या डोळ्यासमोर माझे पप्पा येतात त्यामुळे मी चुकीचा जरी केलं तरी मला त्यांचा चेहरा दिसतो आणि माझ्याकडून ते काम होत नाही. .'पवित्र रिश्ता'मधली अंकिताची वहिनी आठवतेय? वयाच्या ६३ व्या वर्षीही आहे अविवाहित; कारण सांगत म्हणाली, 'समाज काहीही म्हणू दे... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.