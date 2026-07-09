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'आई कुठे काय करते'साठी मधुराणी नाही, 'ही' अभिनेत्री होती पहिली पसंती; ऐनवेळी का बदलली अरुंधती?

ACTRESS GET REPLACED FROM AAI KUTHE KAY KARTE: 'आई कुठे काय करते' साठी मधुराणी आधी एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं सिलेक्शन झालं होतं. मात्र पुढे तिला कोणताही संपर्क करण्यात आला नाही.
aai kuthe kay karte actress

aai kuthe kay karte actress

esakal

Payal Naik
Updated on

'आई कुठे काय करते' या मालिकेने प्रेक्षकांना आईचं प्रेम आणि तिची किंमत दोन्हीही शिकवलं. कुटुंब हे आईच बांधून ठेवते तिची तुलना कुणासोबतही होऊ शकत नाही हे दाखवून दिलं. या मालिकेवर प्रेक्षकांनीही भरभरून प्रेम केलं. या मालिकेत अभिनेत्री मधुराणी प्रभुळकर हिने आईची भूमिका साकारली होती. मात्र तिच्या आधी एका अभिनेत्रीला या मालिकेतील भूमिकेसाठी ऑफर आली होती. तिचं सिलेक्शनही झालं होतं. मात्र त्यानंतर त्यांनी तिला अचानक काढून टाकलं. ही अभिनेत्री होती 'कमळी' फेम सुषमा मुरुडकर.

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