'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिका बंद होणार? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

AAMCHYA LADKYA NAIK BAI LATEST SERIAL UPDATE:मनोरंजनविश्वात अनेक बदल होताना दिसताय. टीआरपी आणि प्रेक्षकांची आवड लक्षात घेता अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येताना पहायला मिळताय. याचबरोबर काही मालिकांच्या वेळा सुद्धा बदलण्यात आल्या तर काही मालिका बंद झाल्या. ज्या मालिकांना प्रतिसाद मिळत नाही त्या अचानक बंद करण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला गेला. .दरम्यान अशातच ऐश्वर्या नारकर यांची 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' ही मालिका बंद होणार असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगताना पहायला मिळतेय. या मालिकेला प्रेक्षकांकडून चांगली पसंती मिळत असतानाच अचानक या मालिकेच्या वेळेत बदल करण्यात आला. त्यानंतर आता सोशल मीडियावर मालिका संपणार असल्याचं बोललं जातय. परंतु अजून वाहिनीकडून कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही..१० ऑगस्ट रोजी 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' ही मालिका सुरु झाली होती. ही मालिका संध्याकाळी ६.३० वाजता प्रसारित होत होती. परंतु दोन महिन्यातच मालिकेच्या वेळेत सुद्धा बदल करण्यात आला. १२ ऑक्टोंबरपासून ही मालिका थेट दुपारी १ वाजता प्रसारित होणार आहे. या मालिकेच्या जागी संध्याकाळी नवीन मालिका 'मराठी मिडियम' ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .आता 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिकेत वेळेत बदल करण्यात आल्यानंतर महिन्याभरातच ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातय. काही सोशल मीडिया युझर्सनी मालिका नोव्हेंबर महिन्यात संपणार असणार असल्याचं म्हटलं. Scoller_devker या सोशल मीडिया पेजवर मालिका संपणार असल्याची पोस्ट करण्यात आली आहे. तेव्हापासून मालिकेबाबत चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .दरम्यान हे सगळं बोललं जात असलं तरी स्टार प्रवाह वाहिनीकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आली नाही. त्यामुळे या अफवेमध्ये किती तथ्य आहे हे येणाऱ्या काळातच कळेल..‘तुला अभिनय येतो की नाही? किती ओव्हर अँक्टिंग करतेस’ नाना पाटेकरांनी क्रांती रेडकरला फोनवरच सुनावलेलं, अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.