AISHWARYA NARKAR COMEBACK SERIAL LATEST NEWS: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' ही Off Air होणार असल्याचं बोललं जातय. ४ महिन्यापूर्वी म्हणजेच १० ऑगस्ट २०२६ रोजी ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. इतक्या दिवसांनी पुन्हा ऐश्वर्या नारकर कमबॅक करत असल्याने अनेकांना या मालिकेबाबत अपेक्षा होती. सुरुवातीला ही मालिका सायंकाळी साडेसहा वाजता प्रसारित होत होती. परंतु अचानक या मालिकेची वेळ बदलून दुपासचा स्लॉट देण्यात आला आहे. परंतु आता सोशल मीडियावर आता एक पोस्ट व्हायरल होतोय. त्यात 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' ही मालिका संपणार असल्याचं बोललं जातं..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये असं म्हटलं की, 'अवघ्या ४ महिन्यात मालिका प्रेक्षकांना निरोप घेणार आहे. मालिकेचे शंभर भाग सुद्धा पूर्ण झाले नाहीत. परंतु त्याआधीच ही मालिका Off air होणार असल्यानं अनेकांनी नाराजी व्यक्त केलीय. तसंच मालिकेचा शेवटचा भाग हा येत्या २१ नोव्हेंबरला प्रसारित होणार असल्याचं सुद्धा बोललं जातय. '.परंतु याबाबत स्टार प्रवाह वाहिनीकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु असही बोललं जातं की, मालिका जर ऑफ एअर झाली तर १ वाजताच्या स्लॉटला 'विसरू नको तू मला' ही मालिका प्रसारित होणार असल्याचं बोललं जातय. .'शुटिंगवेळी दुखापत झाली अन् ' महेश लिमयेंनी सांगितला अशोकमामांचा सेटवरचा प्रसंग, म्हणाले... '5 दिवस त्यांना...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.