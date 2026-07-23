Premier

अश्नीर ग्रोव्हरच्या बायोपिकमधून आमिर खानची एक्झिट! दिग्दर्शक राहुल मोदींसोबत बिनसल्याची चर्चा

AAMIR KHAN EXITS ASHNEER GROVER BIOPIC: 'शार्क टँक इंडिया' फेम अश्नीर ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिक पुन्हा चर्चेत आली आहे. आमिर खानने कथित वैचारिक मतभेदांमुळे या प्रकल्पातून माघार घेतल्याची चर्चा आहे.
AAMIR KHAN

AAMIR KHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ASHNEER GROVER BIOPIC LATEST UPDATE: स्टार्टअप जगतातील उद्योजक आणि 'शार्क टैंक इंडिया' फेम अश्वीर ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिकची सध्या बॉलीवूडमध्ये बरीच चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटात आमिर खान मुख्य भूमिका साकारणार असल्याच्या चर्चांनी काही महिन्यांपूर्वी जोर धरला होता, मात्र आता या चित्रपटाबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
movie
Biopic
aamir khan
Entertainment Field
Shraddha Kapoor