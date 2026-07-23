अश्नीर ग्रोव्हरच्या बायोपिकमधून आमिर खानची एक्झिट! दिग्दर्शक राहुल मोदींसोबत बिनसल्याची चर्चा

ASHNEER GROVER BIOPIC LATEST UPDATE: स्टार्टअप जगतातील उद्योजक आणि 'शार्क टैंक इंडिया' फेम अश्वीर ग्रोव्हर यांच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिकची सध्या बॉलीवूडमध्ये बरीच चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटात आमिर खान मुख्य भूमिका साकारणार असल्याच्या चर्चांनी काही महिन्यांपूर्वी जोर धरला होता, मात्र आता या चित्रपटाबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. .दिग्दर्शक राहुल मोदी याच्यासोबत झालेल्या वैचारिक मतभेदामुळे आमिरने या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. स्टार्टअप्सच्या जगाने आमिरला भुरळ घातली होती आणि अश्नीर ग्रोव्हरच्या बायोपिकमध्ये काम करण्यास तो अतिशय उत्सुक होता, मात्र दिग्दर्शक राहुल मोदी यांच्यासोबत मतभेद झाल्याने दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला, आमिर खानने प्रकल्पातून काढता पाय घेतला असला, तरी दिग्दर्शक राहुल मोदी हा चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी अजूनही कटिबद्ध आहे. .आता या चित्रपटासाठी मुख्य भूमिकेत एका तरुण अभिनेत्याची निवड करण्याचा विचार होत आहे. या चित्रपटाची निर्मिती श्रद्धा कपूर एका अग्रगण्य स्टुडिओच्या सोबतीने करत असून, चित्रपटात ती अन्नीर ग्रोव्हर यांच्या पत्नीच्या (माथुरी जैन ग्रोव्हर) भूमिकेतही झळकणार आहे. परंतु आता मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे..'ठरलं तर मग'मधून प्रिया तेंडोलकरची एक्झिट? नव्या नाटकामुळे चर्चांना उधाण, 'काटकोन त्रिकोण'मधून रंगभूमी गाजवणार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.