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25 वर्षांनंतर पुन्हा गाजणार 'लगान'; आमिर खानसाठी परदेशात होणार खास सन्मान

LAGAAN SPECIAL SCREENING IN MELBOURNE WITH AAMIR KHAN:ऑस्कर नामांकित 'लगान' चित्रपटाला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मेलबर्न येथे आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आमिर खानचा विशेष सन्मान केला जाणार आहे.
LAGAAN AAMIR KHAN

LAGAAN AAMIR KHAN

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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OSCAR NOMINATED LAGAAN COMPLETES 25 YEARS: भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेल्या 'लगान' या ऑस्कर नामांकित चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन यंदा २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधून मेलबर्नमध्ये आयोजित होणाऱ्या 'इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न'च्या १७व्या आवृत्तीत अभिनेता आमिर खानचा विशेष गौरव केला जाणार आहे.

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