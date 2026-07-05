वयाच्या ६० व्या वर्षी आमिर खान अडकला तिसऱ्यांदा लग्नबंधनात, जमीनीवर बसून सह्या केल्या अन्...

AAMIR KHAN REGISTERED WEDDING FIRST PHOTO VIRAL: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान अखेर तिसऱ्यांदा लग्नबंधनात अडकला आहे. ५ जुलै 2026 रोजी त्याने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटसोबत साधेपणाने नोंदणीकृत विवाह केला होता. आमिरच्या मुंबईतील घरात साध्या पद्धतीनं कुटुंबियांच्या उपस्थितीत दोघांनी लग्न केलय. दरम्यान त्यांच्या लग्नाचा पहिला फोटो समोर आला असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .पहिल्या फोटोमध्ये आमिर आणि गौरी वधू-वराच्या लूकमध्ये सुंदर दिसत होतो. फोटोमध्ये आमिर आणि गौरीनं जमिनीवर बसून कायदेशीर कागदपत्रांवर सह्या केल्यात. फोटोमध्ये आमिर खानने पांढर्या रंगाची नक्षीदार शेरवानी परिधान केली होती तर गौरीनेही आमिरला मॅचिंग असा पांढऱ्या रंगाचा सुंदर ड्रेस घातला होता. हलक्या मेकअपने तिचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसत होते..या विवाहसोहळ्याला कुटुंबीय आणि खास पाहुणे उपस्थित होते. आमिर खानची आई, त्याचा लहान मुलगा आझाद, मोठा मुलगा जुनैद खान आणि मुलगी आयरा खान साक्षीदार झाले. तसंच गौरीचा मुलगाही होता.तसंच अंबानी कुटुंबासह राज ठाकरे देखील उपस्थित होते. .आमिर आणि गौरी गेल्या २५ वर्षांपासून एकमेकांना ओळखायचे. त्यानंतर दोघे काही वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये सुद्धा होता. २०२५ मध्ये आमिर खाननं त्याच्या ६० व्या वाढदिवसादिवशी गौरीसोबतच्या नात्याबाबत अधिकृत घोषणा केली..मराठी अभिनेत्रीचं कोकणात आहे टुमदार घर, शेणाने घर सारवत दाखवली गावाची झलक; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.