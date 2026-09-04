सचिन तेंडुलकरमुळे आमिर खानला खावा लागलेला 'त्या' व्यक्तीचा ओरडा; म्हणाला, 'ती मला सर्वांसमोर ओरडलेली...'

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता आमिर खान कधी कुणाचं ऐकून घेत असेल असं मुळीच वाटत नाही पण एकाच व्यक्तीकडून त्याला दोनदा ओरडा पडलेला. मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणवल्या जाणाऱ्या आमिर खान याच्याकडून चूक झाली तर त्याला कुणी ओरडावं असा प्रश्नच आहे. मात्र त्याच्याही आयुष्यात एक व्यक्ती होती जी त्याला ओरडायची. ती म्हणजे रीमा कागती. रीमा आमिरच्या 'लगान' चित्रपटाची सहाय्यक दिग्दर्शक होती. त्यानंतर ११ वर्षांनी त्यांनी 'तलाश' या चित्रपटासाठी काम केलं. तेव्हाचा एक किस्सा आमिरने एका मुलाखतीत सांगितला आहे. .'दिल चाहता है' या चित्रपटाच्या गेट टुगेदरदरम्यान आमिरने रीमाची एक आठवण सांगितली. जेव्हा तो त्याचा मित्र आणि दिग्गज क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरच्या निवृत्ती कार्यक्रमाला गेला होता. तेव्हा त्याला 'तलाश'च्या शूटिंगसाठी उशीर झाला. त्यामुळे रीमा त्याच्यावर चांगलीच भडकली होती. आमिर कार्यक्रमात म्हणाला, “त्या दिवशी 'तलाश'चं रात्रीचे शूटिंग होतं आणि मला रीमाचा स्वभाव माहीत होता. सचिन एक ‘नॅशनल आयकॉन’ असल्याने हा कार्यक्रम खूप महत्त्वाचा होता. मी रीमाला विनंती केली की मी शूटिंगला एक तास उशीरा आलो तर चालेला का? ती आतून चिडली होती, पण तिने होकार दिला. मात्र, पार्टीत पाहुणे उशिरा आल्याने सचिन सर्वांना म्हणाला, ‘प्लीज थांबा, मी एका खास व्यक्तीची वाट पाहतोय.’ आता तिकडे रीमा वाट पाहतेय हे मी सचिनला सांगू शकत नव्हतो. त्यामुळे मी विचार केला, ठीक आहे, आज सचिनसाठी रीमाचा ओरडा खाऊ.'.त्यानंतर आमिरला सेटवर पोहोचायला तब्बल ५ तास उशीर झालेला. आणि रीमा त्याच्यावर प्रचंड संतापली होती. 'तुझी उशिरा येण्याची हिम्मतच कशी झाली? हाच का तुझा प्रोफेशनलिझम?' असं म्हणत तिने त्याला चांगलंच सुनावलेलं. रिमाने त्याच्या सगळ्या चुका सांगितलेल्या. त्यानंतर त्यांनी कधीही एकत्र काम केलेलं नाही. यापूर्वीही एकदा रीमा आमिरवर संतापली होती. त्याचं कारण होतं आमिरचा हळूहळू खाण्याचा स्वभाव. एका मुलाखतीत आमिर म्हणाला, 'सेटवर नाश्त्यासाठी १५ मिनिटे मिळायची. मी खूप हळू खातो, म्हणून मी रीमाला मला १५ मिनिटं आधी बोलवायला सांगितलं. त्यावर ती थेट ओरडली, ‘तुझ्या एकट्यासाठी पूर्ण हेअर आणि मेकअप टीम १५ मिनिटं आधी येणार नाही.’.आमिर पुढे म्हणाला, 'मी चित्रपटाचा निर्माता असूनही ती माझ्यावर ओरडली, याचं मला वाईट वाटलं आणि मी रागात नाश्ता करणंच सोडून दिलं. पण रीमावर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही; ती उलट म्हणाली, ‘खूप छान, मग तू वेळेवर तयार होऊ शकशील.’ शेवटी आठवड्याभराने कंटाळून मी पुन्हा आधीसारखाच नाश्ता करायला लागलो.' .इंग्रजीत हसून दाखवा बरं! स्टार प्रवाहच्या 'मराठी मिडीयम'चा प्रोमो समोर; सोबतीला हे कलाकार, कधी सुरू होणार मालिका?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.