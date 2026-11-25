AAMIR KHAN'S BIG DECISION FOR LALA AMARNATH BIOPIC: 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' म्हणजेच आमिर खान गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. काही महिन्यापूर्वीच त्याने गौरी स्प्रैटसोबत लग्न केलय. परंतु यावेळी त्याची चर्चा होण्याचं वेगळंच कारण आहे. कारण त्याने लग्नाच्या काही महिन्यातच घर सोडण्याचा निर्णय घेतलय. नक्की कारण काय? जाणून घेऊया....आमिर खान नेहमीच आपल्या भूमिकेसाठी मेहनत घेताना पहायला मिळतो. अशातच आमिर खान 'ललकार' या आगामी प्रोजेक्टवर काम करत आहे. आशुतोष गोवारीकर हे या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत आहे. या सिनेमात आमिर दिग्गज क्रिकेटपटू लाला अमरनाथ यांची भूमिका साकारणार असल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे या भूमिकेसाठी आमिरने खास क्रिकेटचं प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केलीय. .माहितीनुसार क्रिकेटच्या सरावासाठी रोज मैदानावर जाणं सोपं व्हावं म्हणून आमिरने पत्नी गौरीसोबत वांद्रे इथलं घरी सोडून कोलाबा इथं राहण्याचा निर्णय घेतलाय. आमिर ज्या क्रिकेट मैदानावर रोज सराव करतो, ते मैदान त्याच्या नव्या घराजवळ असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे त्याला आपल्या दैनंदिन वेळापत्रकात क्रिकेटच्या सरावाचा समावेश करणं सोपं झालं आहे..आमिर खान डाएटकडेही देतोय विशेष लक्षक्रिकेटपटूच्या भूमिकेत अगदी परफेक्ट दिसण्यासाठी आमिर केवळ मैदानावरच मेहनत घेत नाही, तर आपल्या खाण्यापिण्याचीही विशेष काळजी घेत आहे. वृत्तानुसार, तो सध्या डाएटिशियनने सांगितलेला काटेकोर डाएट फॉलो करत आहे. चित्रपटातील भूमिकेसाठी त्याचा लूक टेस्टही करण्यात आला असून, लाला अमरनाथ यांच्या भूमिकेतील आमिरच्या लूकला टीमने पसंती मिळाल्याचंही सांगितलं जात आहे..‘बंधू’ पाहून नागराज मंजुळे भारावले; म्हणाले, 'जितेंद्र जोशी आणि उपेंद्र लिमये यांनी तर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.