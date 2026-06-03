बाबो! वयाच्या 61 व्या वर्षी अमीर खान करतोय तिसरं लग्न! 5 जुलैला गौरी स्प्रॅटसोबत बांधणार लग्नगाठ

AAMIR KHAN AND GAURI SPRATT WEDDING REPORTS: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. वयाच्या ६१ व्या वर्षी तो गौरी स्प्रॅटसोबत लग्नगाठ बांधणार आहे. अनेक दिवसांपासून आमिर गौरीला डेट करत आहे. त्याने त्याच्या ६० व्या वाढदिवसादिवशी माध्यमांसमोर गर्लफ्रेंड गौरीची ओळख करुन दाखवली होती. आता वयाच्या ६१ व्या वर्षी तो तिसरं लग्न करणार आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, आमिर आणि गौरी घराच्या घरी साध्या आणि खासगी पद्धतीनं लग्न करणार आहे. या त्यांच्या लग्नाला कुटुंबातील सदस्य आणि जवळचे मित्रमंडळी उपस्थित असणार आहे. एका रिपोर्टनुसार 'आमिर आणि गौरी काही वर्षांपासून एकत्र राहतात. तसंच ते आपल्या कुटुंबासोबत सुखी आयुष्य जगतात. त्यामुळे आता त्यांनी लग्न करून नातं पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.' ५ जुलै रोजी घराच्या घरी साध्या पद्धतीनं ते लग्न करणार असल्याची माहिती आहे. .आमिर खान याने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, 'Happy Patel' हा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर दोघांनी एकत्र राहायला सुरुवात केली. त्याने मुलाखतीत आम्ही 'सिरीयस रिलेशनशिपमध्ये आहोत' असंही म्हटलं होतं. आता त्याने पुढे जाऊन लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे..'मी कधीच कुणाचं ऐकत नसते' प्राजक्ता माळीने PM मोदींचही न ऐकता आपलंच खर केलं, नक्की काय झालं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.