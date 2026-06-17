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'हे फक्त आमिरच करू शकतो!' एकाच कारमध्ये दोन सवती आणि होणारी तिसरी बायको! व्हिडिओ पाहून चकित व्हाल

AAMIR KHAN SPOTTED WITH EX WIVES AND GIRLFRIEND IN ONE CAR: बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये आमिर खान त्याच्या माजी पत्नी रीना दत्ता, किरण राव, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट आणि मुलगा आझादसोबत एकाच कारमध्ये प्रवास करताना दिसत आहे.
AAMIR KHAN

AAMIR KHAN

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AAMIR KHAN VIRAL FAMILY VIDEO STUNS SOCIAL MEDIA USERS: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान हा गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहे. त्याने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राटसोबत लग्न करणार असल्याचं काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलं होतं. वयाच्या ६० व्या वर्षी तो तिसरं लग्न करत असल्याने त्याची बरीच चर्चा रंगाताना पहायला मिळतेय. या सगळ्यात लग्नाच्या काही आठवडे आधीच आमिर एक्स पत्नी किरण राव आणि होणारी बायको गौरी स्प्राटसोबत एकत्र पहायला मिळाला. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

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