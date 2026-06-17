'हे फक्त आमिरच करू शकतो!' एकाच कारमध्ये दोन सवती आणि होणारी तिसरी बायको! व्हिडिओ पाहून चकित व्हाल

AAMIR KHAN VIRAL FAMILY VIDEO STUNS SOCIAL MEDIA USERS: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान हा गेल्या काही दिवसापासून चर्चेत आहे. त्याने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राटसोबत लग्न करणार असल्याचं काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलं होतं. वयाच्या ६० व्या वर्षी तो तिसरं लग्न करत असल्याने त्याची बरीच चर्चा रंगाताना पहायला मिळतेय. या सगळ्यात लग्नाच्या काही आठवडे आधीच आमिर एक्स पत्नी किरण राव आणि होणारी बायको गौरी स्प्राटसोबत एकत्र पहायला मिळाला. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये आमिर खान, गौरी, किरण, रीना आणि आमीरचा मुलगा आझाद राव एकाच कारमधून प्रवास करताना पहायला मिळाले. व्हिडिओमध्ये आमिर पुढे बसलेला पहायला मिळतोय. तर मागच्या सीटवर गौरी, रिना, किरण आणि आझाद बसलेले पहायला मिळताय. यावेळी तिघीही एकमेकींशी मनमोकळ्या गप्पा मारताना पहायला मिळताय. .अनेकांना हा व्हिडिओ पाहून आश्चर्य व्यक्त केलय. नेटकऱ्यांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत आमिरला विचारलं की, 'आमिर खान, हे कसं शक्य झालं?' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'काय कुटुंब आहे. असं दुसऱ्या कोणत्या कुटुंबात होत नाही. ' तर एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'हे फक्त आमिरच करु शकतो.' सध्या सोशल मीडियावर आमिर खानचा कुटुंबासोबतचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .लग्न होऊनही 5 वर्षांपासून लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपमध्ये राहतेय रसिका सुनील, नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.