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फक्त दीड हजार... लीना भागवतांच्या व्हिडिओनंतर केतकी- रोहनने थेट मेसेजच वाचले; काही गोष्टी त्यांनी मुद्दाम लपवून...

Ketaki Vilas And Rohan Gujar Respond To Leena Bhagwat Over Third Honorarium Hike : सध्या 'आमने- सामने' या नाटकाच्या कलाकारांमधील आणि निर्मात्यांमधील वाद आणखी वाढल्याचं दिसतंय. रोहन आणि केतकी यांनी पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडत लीना यांनी काही गोष्टी लपवल्याचं म्हटलंय.
ketkai and rohan on leena bhagwat video

ketkai and rohan on leena bhagwat video

esakal

Payal Naik
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रंगभूमीवर जोरदार सुरू असलेलं नाटक 'आमने सामने' च्या निर्मात्या आणि कलाकारांमधील वाद आता आणखीनच चिघळल्याचं दिसतंय. नाटकातील अभिनेते केतकी विलास आणि रोहन गुजर यांनी आपल्याला मानधनाच्या मुद्द्यावरून तडकाफडकी नाटकातून काढून टाकल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर लीना भागवत यांनी त्यांची बाजू मांडत मानधनात तिसऱ्यांदा वाढ करणं शक्य नसल्याचं सांगितलं. आता त्यावर केतकी आणि रोहन यांनी काही गोष्टी स्पष्ट होणं गरजेच आहे असं म्हणत पुन्हा एकदा त्यांची बाजू मांडलीये. ही मानधनवाढ त्यांच्या आठ वर्षाच्या कामातली तिसरी वाढ असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्यांनी काही मेसेजदेखील वाचून दाखवलेत.

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