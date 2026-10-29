फक्त दीड हजार... लीना भागवतांच्या व्हिडिओनंतर केतकी- रोहनने थेट मेसेजच वाचले; काही गोष्टी त्यांनी मुद्दाम लपवून...

रंगभूमीवर जोरदार सुरू असलेलं नाटक 'आमने सामने' च्या निर्मात्या आणि कलाकारांमधील वाद आता आणखीनच चिघळल्याचं दिसतंय. नाटकातील अभिनेते केतकी विलास आणि रोहन गुजर यांनी आपल्याला मानधनाच्या मुद्द्यावरून तडकाफडकी नाटकातून काढून टाकल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर लीना भागवत यांनी त्यांची बाजू मांडत मानधनात तिसऱ्यांदा वाढ करणं शक्य नसल्याचं सांगितलं. आता त्यावर केतकी आणि रोहन यांनी काही गोष्टी स्पष्ट होणं गरजेच आहे असं म्हणत पुन्हा एकदा त्यांची बाजू मांडलीये. ही मानधनवाढ त्यांच्या आठ वर्षाच्या कामातली तिसरी वाढ असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्यांनी काही मेसेजदेखील वाचून दाखवलेत. .या व्हिडिओमध्ये रोहन आणि केतकी म्हणतात, '"नमस्कार आम्ही रोहन गुजर आणि केतकी विलास.... आम्ही आमच्या निर्मात्यांचा व्हिडिओ पाहिला. त्या खालच्या कमेंट्स वाचल्या. आम्ही त्यांच्या नाण्याची दुसरी बाजू ऐकली. पण ती बाजू मांडत असताना अनावधानाने, चुकून किंवा सोयीस्कर रित्या काही मुद्दे आले नाहीत. ते मांडण्यासाठी आम्ही हा व्हिडिओ करत आहोत. यानंतर आम्हाला सुद्धा कुठलाही प्रकारचा व्हिडिओ करण्याची इच्छा नाही. आमच्या निर्मात्यांनी तिसरी मानधन वाढ हे जितक्या ठाशीव पणे सांगितलं तितक्या ठाशीवपणे त्यांनी हे नाही सांगितलं की आठ वर्षातली तिसरी मानधन वाढ! आता असा समज झाला आहे की एका वर्षातली तिसरी मानधन वाढ पण ते तसं नाहीये."."आठ वर्षांनंतर मानधन वाढ म्हणजेच ऍव्हरेज काढायला गेलो तर अडीच पावणेतीन वर्षानंतर एक मानधन वाढ. पहिली मानधन वाढ आमची झाली ती चार वर्षानंतर जी अत्यंत किरकोळ होती हे स्वतः निर्मात्यांनी मान्य केलं. दुसरी मानधन वाढ झाली ते सहा वर्षांनी... त्यात मध्ये आमचं नाटक एकदा बंद पडलेलं ते नव्याने सुरू झालं त्यानंतर हाउसफुल प्रयोग चार महिने सुरू झाले आणि मग आम्ही मानधन वाढीचा प्रस्ताव मांडला. या सहा वर्षांच्या हिशोबाने जेवढी बेसिक इन्क्रिमेंट आम्हाला मिळायला हवी तो प्रस्ताव आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवला ते सगळे मेसेजेस आमच्याकडेही आहे. ते व्हिडिओमध्ये म्हणाले की आम्ही त्यांच्या मागण्या सहज मान्य केल्या ते चुकीचं होतं. मी त्यांचा मेसेज वाचून दाखवते, त्यांचं म्हणणं होतं की, निर्माता म्हणून मी स्वतःच्या मनाला मुरड घालून मी ही वाढ करत आहे असो... म्हणजेच मुरड घालून मनाविरुद्ध! ही मानधन वाढ सुद्धा त्यांनी त्यांच्या मनापासून केलीच नव्हती."." तिसरी मानधन वाढ आणि एका वर्षानंतर आता आम्ही मागत होतो. या सात वर्षात कधीच आमचे निर्माते स्वतःहून आपलं नाटक आता छान चालू आहे प्रयोग हाउसफुल होत आहेत म्हणून आपण तुमचा मानधन वाढवूया असं कधीच म्हणाले नाहीत. आमच्याकडे आणखी एक मेसेज आहे ज्यामध्ये आम्हाला निर्मात्यांनी सांगितले की जर उद्या नाटकाचे बुकिंग उतरलं तर आम्ही मानधनाच्या पाकिटाचा फेरविचार करू. आम्ही ते मान्य केलं... आम्ही कमी पाकिटात नाटक करायला तयार होतो कारण आम्हाला ते नाटक शेवटपर्यंत करायचं होतं. लॉकडाऊन मध्ये 50% क्षमतेमध्ये प्रयोग सुरू होते तेव्हा त्यांनी आम्हाला विनंती केलेली ऑडियन्स 50% आहे तर आम्ही पाकीट सुद्धा तेवढंच देऊ. आम्ही त्यासाठी लगेच तयार झालो, आम्ही 50% मानधन घेऊन काम केलं होतं.''.''आम्ही जर दीड हजार मागत असू ते पण जे सात वर्ष त्यांच्यासोबत काम करत आहोत तर ही खूप मोठी कमिटमेंट आहे. आम्ही इमाने इतबाने सात वर्ष तुमच्या सोबत एक टीम म्हणून काम करत आहोत तर ते दीड हजार तुम्हाला खूप मोठे वाटतात. तुम्ही त्या दीड हजारासाठी आम्हाला तडका फडकी कुठलीही पूर्वकल्पना न देता रिप्लेस करता या गोष्टीचा आम्हाला वाईट वाटत नसेल तर आम्ही काय बोलणार. आम्हाला या गोष्टीचं त्रास होत आहे की जिथे आम्ही इतकं मन लावून काम केलं ज्या लोकांसोबत आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभे राहिलो पण जेव्हा चांगले दिवस आले तेव्हा आम्हाला खूप वाईट पद्धतीने बाजूला केलं गेलं..." आता नेटकऱ्यांनी त्यांना सामंजस्याने प्रकरण हाताळण्याचा सल्ला दिला आहे. .नानांच्या पत्नी नीलकांती पाटेकरांचा एकमेव चित्रपट; बिघडलेल्या घराला असं लावलेलं वळण; नाव आठवतंय का? मिळाला होता पुरस्कार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.