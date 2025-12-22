निवडणूकांच्या रणधुमाळीत राजकारणावर आधारित ‘आणीबाणी’ आता ओटीटीवर प्रदर्शित; कुठे पाहाल?

सध्याच्या मनोरंजन विश्वात ओटीटी प्लॅटफॉर्मने प्रेक्षकांच्या पसंतीनुसार एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. विशेषतः दर्जेदार आशय असलेले मराठी चित्रपट आता जागतिक स्तरावर डिजिटल माध्यमांतून उपलब्ध होत आहेत. याच मालिकेत, लेखक अरविंद जगताप यांची लेखणी लाभलेला आणि दिनेश जगताप यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेला ‘आणीबाणी’ हा चित्रपट आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. जर तुम्ही हा चित्रपट चित्रपटगृहात पाहू शकला नसाल, तर आता 'प्रसार भारती'च्या नव्या 'वेव्हज' (Waves) ओटीटी चॅनलवर तो पाहण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे..हा चित्रपट १८ डिसेंबर २०२५ रोजी जागतिक स्तरावर ओटीटीवर प्रदर्शित झाला असून, यात मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज कलाकारांची मांदियाळी पाहायला मिळते. उपेंद्र लिमये, सयाजी शिंदे, प्रविण तरडे, संजय खापरे, वीणा जामकर, उषा नाईक आणि सुनिल अभ्यंकर यांसारख्या ताकदीच्या कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने चित्रपटात जीव ओतला आहे. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर घडणारी ही गोष्ट केवळ राजकीय नसून, कलाकारांच्या प्रभावी अभिनयामुळे ती अधिक वास्तववादी आणि मनोरंजक झाली आहे..चित्रपटाच्या कथेबद्दल सांगायचे तर, ही एक हलकीफुलकी पण मार्मिक कथा आहे. आणीबाणीच्या काळात एखाद्या सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करताना सर्वसामान्यांची होणारी धांदल, नवरा-बायकोमधील प्रेम आणि बाप-लेकाच्या नात्यातील गुंतागुंत लेखक अरविंद जगताप यांनी अतिशय मिश्कीलपणे मांडली आहे. ही आणीबाणी नेमकी कोणासाठी डोकेदुखी ठरणार आणि या गोंधळातून कोण सहीसलामत बाहेर पडणार, याचा रंजक प्रवास प्रेक्षकांना 'वेव्हज' ओटीटीवर अनुभवायला मिळेल..'१००'च्या सेटवर लारा दत्ताने रिंकू राजगुरूला दिलेली अशी वागणूक; म्हणाली- आम्ही काही मैत्रिणी नाही आहोत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.