Aaradhya Bachchan 15th Birthday : बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांची मुलगी आराध्या बच्चन हिने १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी वयाची १५ वर्षे पूर्ण केली. वाढदिवसानिमित्त आजोबा अमिताभ बच्चन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिला शुभेच्छा दिल्या होत्या; मात्र ऐश्वर्या किंवा अभिषेकने सेलिब्रेशनचे कोणतेही फोटो शेअर केले नव्हते. .आता लोकसत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार, ऐश्वर्या रायच्या भावाची पत्नी म्हणजेच श्रीमा राय हिने सोशल मीडियावर आराध्याच्या वाढदिवसाचा खास अनसीन फोटो शेअर केला असून तो वेगाने व्हायरल होत आहे..Pavitra Portal Teachers : पवित्र पोर्टलवरील ९,६९२ नवनियुक्त शिक्षकांचे ३ डिसेंबरपासून विशेष प्रशिक्षण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार उद्घाटन.Viral Family Photo : २१ नोव्हेंबर रोजी श्रीमा राय हिचा वाढदिवस होता; त्या निमित्ताने तिने नोव्हेंबर महिन्यातील काही खास क्षणांचे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केले होते. या फोटोंमध्ये आराध्याच्या १५व्या वाढदिवसाची झलक पाहायला मिळाली; या फोटोत आराध्यासोबत तिची आई ऐश्वर्या राय, आजी वृंदा राय, मामी श्रीमा राय आणि श्रीमाचा मुलगा शिवांश दिसत आहेत..पांढऱ्या ड्रेसमध्ये आराध्याचा खास अंदाजया साध्या आणि आनंददायी कौटुंबिक सोहळ्यात आराध्याने पांढऱ्या रंगाचा सुंदर ड्रेस परिधान केला असून तिचा लूक चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे; तर ऐश्वर्याने काळ्या रंगाची पँट आणि स्वेटशर्ट घातल्याचे दिसत आहे. सर्व कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद या फोटोतून झळकत असून श्रीमाने कृतज्ञता व्यक्त करत ही पोस्ट शेअर केली आहे..Delimitation Bill Row : स्टॅलिन यांची मनधरणी करण्यासाठी सोनिया-राहुल गांधी चेन्नईत; 'तामिळनाडूच्या हिताशी तडजोड नाही' म्हणत डीएमके प्रमुखांचे मोठे संकेत.ऐश्वर्या आणि अभिषेकच्या आगामी प्रोजेक्ट्सची चर्चाऐश्वर्या राय सोशल मीडियावर मोजक्याच पोस्ट शेअर करत असते आणि सध्या तिने कोणत्याही नव्या चित्रपटाची घोषणा केलेली नाही. दुसरीकडे, अभिषेक बच्चन लवकरच 'किंग' (King) या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, या सिनेमात शाहरुख खान, सुहाना खान आणि अर्शद वारसी हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांत दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.