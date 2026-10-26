ऐश्वर्या राय पेक्षाही उंच झाली लेक आराध्या बच्चन; फोटो पाहून नेटकरी चकीत, नवीन लूक पाहून म्हणतात- ही तर...

आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारी बॉलिवूडची मिस वर्ल्ड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. तिच्या चित्रपटांसोबतच तिच्या इव्हेंटमधील प्रत्येक लूकची सोशल मीडियावर चर्चा रंगते. आईप्रमाणे ऐश्वर्याची लेक आराध्यादेखील नेटकऱ्यांमध्ये चर्चेत असते. बिग बींची नात आणि ऐश्वर्या- अभिषेकची मुलगी म्हणून नेटकरी तिच्याबद्दल जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. लहानपणी गोड आणि लाघवी दिसणारी आराध्या आता पुन्हा एकदा तिच्या दिसण्यामुळे चर्चेत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या फोटोत आराध्या चक्क ऐश्वर्यापेक्षाही उंच दिसतेय. .आराध्यामध्ये लहानपणापासून होणारं ट्रान्सिशन नेटकऱ्यांनी पाहिलंय. ती अनेकदा ऐश्वर्यासोबत परदेशातील इव्हेंटमध्येही दिसते. आता आराध्याचे नवे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. नव्या फोटोंमधून तिचा बदललेला लूक आणि उंचीने फॅन्सचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या फोटोंमध्ये आराध्या ही तिची आई ऐश्वर्या रायपेक्षा अधिक उंच दिसत आहे. आराध्याचा बदललेला लूक आणि तिंच्या ऊंचीवरून आता चाहते वेगवेगळ्या कमेंट्स करत आहेत. या फोटोंमध्ये ऐश्वर्या तिचा भाऊ आदित्य राय, आई वृंदा राय आणि मुलगी आराध्यासोबत तिचा भाचा शिवांश याचा वाढदिवस साजरा करताना दिसत आहे. या फोटोत आराध्या आणि ऐश्वर्या यांनी ट्विनिंग केलंय. त्यांनी डेनिम जीन्स आणि शर्ट घातलेत. मात्र यात आराध्या ऐश्वर्यापेक्षा उंच दिसत असल्याने चर्चांना उधाण आलंय. .आराध्या तिच्या आईपेक्षाही उंच झालीये, अरे ही किती उंच झालीये, ही किती वर्षांची आहे असे प्रश्न आता नेटकरी विचारत आहेत. आराध्या फक्त १४ वर्षांची आहे. ती खूप उंच झालीये. ज्यामुळे तो सध्या चर्चेचा विषय ठरलीये. .माझ्या सासूबाई- सासरे दोघंही एकदम बिनधास्त आहेत... काय काम करतात माधुरी दीक्षितचे सासू- सासरे? म्हणते- प्रत्येक बाईला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.