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ऐश्वर्या राय पेक्षाही उंच झाली लेक आराध्या बच्चन; फोटो पाहून नेटकरी चकीत, नवीन लूक पाहून म्हणतात- ही तर...

Aishwarya Rai’s Daughter Aaradhya Appears Taller In Latest Photos | लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन हिने काही फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केलेत ज्यात आराध्याला पाहून नेटकरी अवाक झालेत.
aaradhya bachchan height.

aaradhya bachchan height

esakal

Payal Naik
Updated on

आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारी बॉलिवूडची मिस वर्ल्ड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेत असते. तिच्या चित्रपटांसोबतच तिच्या इव्हेंटमधील प्रत्येक लूकची सोशल मीडियावर चर्चा रंगते. आईप्रमाणे ऐश्वर्याची लेक आराध्यादेखील नेटकऱ्यांमध्ये चर्चेत असते. बिग बींची नात आणि ऐश्वर्या- अभिषेकची मुलगी म्हणून नेटकरी तिच्याबद्दल जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. लहानपणी गोड आणि लाघवी दिसणारी आराध्या आता पुन्हा एकदा तिच्या दिसण्यामुळे चर्चेत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या फोटोत आराध्या चक्क ऐश्वर्यापेक्षाही उंच दिसतेय.

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