आरती सोलंकीचीही नाटकातून झालेली हकालपट्टी? सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितला अनुभव; म्हणाली...'मला जेव्हा काढलं तेव्हा...'

AARTI SOLANKI SHARES HER EXPERIENCE OF SUDDEN EXIT FROM A PLAY: सध्या सगळीकडे 'आमने सामने' नाटकाची चर्चा सुरु आहे. या नाटकातून अभिनेता रोहन गुजर आणि केतकी पालव यांनी अचानक काढून टाकण्यात आलं. मानधन वाढवून देणं शक्य नाही असं म्हणत त्यांना तडकाफडकी बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. दोघांनी व्हिडिओ शेअर करत 'शेवटच्या प्रयोगात वेवस्थित निरोप सुद्धा घेता आला नसल्याची' खंत व्यक्त केली होती. त्यानंतर 'आमने-सामने'चे निर्माते आणि कलाकार लीना भागवत आणि मंगेश कदम यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत 'नाण्याच्या दोन बाजू असतात' असं म्हटलं. तसंच 'सतत मानधन वाढीची अपेक्षा होत असल्याने आम्ही असा निर्णय घेतल्याचं' स्पष्टीकरण त्यांनी दिलय. . या वादानंतर अनेक कलाकारांनी आपली मतं व्यक्त केली आहे. वंदना गुप्ते यांनी चौघांची कानउघडणी करत कलाकारांची कॉन्ट्रोवर्सी होणं योग्य नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर प्रशांत दामले यांनी संपूर्ण प्रकारावर खंत व्यक्त करत 'एका हाताने कधीच टाळी वाजत नाही' असं म्हटलं. सध्या सगळीकडे या नाटकाची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .दरम्यान आता आरती सोलंकी हिने सुद्धा नाटकातून अचानक बाहेर काढण्यावर मत व्यक्त केलय. तिने इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर स्टोरी टाकत तिचा अनुभव शेअर केलाय. तिने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'माझं सगळं मस्त आहे. मला जेव्हा नाटकातून काढून टाकलं तर मला अजिबातच वाईट वाटलं नाही. उलट मीच निर्मात्यांना म्हणाले की, माझ्याकडून तुम्हा सगळ्यांना पार्टी. कारण नाटक गेल्यामुळे माझा काही ऑस्कर गेलेला नाही. वेळ ठरवते कुणाचं चांगलं झालं ते'.'वेळ ठरवत असते तुमचं भलं कधी होणार ते. तुमच्या आमच्या हातात कधीच काही नसतं' असं तिने कॅप्शनमध्ये लिहलंय. या पोस्टवर आरतीला अनेकांनी नाटक कोणतं होतं? निर्माते कोण होते? असाही प्रश्न विचारला. परंतु तिने स्टोरीवर लावलेल्या भुल भुलैया २ मधील टायटल ट्रॅकवरून 'भुल भुलैया' या नाटकातून तिला काढलं असावं असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. .'ये सिर्फ कपड़ा नहीं, अभिमान है'; श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा'चा ट्रेलर प्रदर्शित, विठाबाईंच्या भूमिकेतील लूक पाहून चाहते थक्क!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.