'म्हणून मी होकार दिला...' आर्या आंबेकरने सांगितलं कमळी मालिकेत येण्याचं खरं कारण, म्हणाली...'मला सुद्धा माझ्या आयुष्यात'

AARYA AMBEKAR MAKES TV DEBUT IN KAMALI: 'ती' सध्या काय करते फेम अभिनेत्री आणि गायिका आर्या आंबेकर हिने आता मालिका विश्वात पदार्पण केलं आहे. 'सारेगमप लिटल चॅम्प्स' या शोमुळे घराघरात पोहचलेली आर्याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. दरम्यान अशातच तिने कमळी मालिकेत काम का करावं वाटलं? याबद्दल एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. सध्या तिच्या मालिकेतील एन्ट्रीनं चाहत्यांना धक्का बसलाय..मराठी मनोरंजन विश्वाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना आर्या आंबेकर म्हणाली की, 'मालिकाविश्वात मी पहिल्यांदाच काम करतेय. मी कधीही या आधी मालिका केल्या नाहीत. माझ्यासाठी ही भूमिका फारच नवीन आहे. मी जशी नाही तशी ही माझी भूमिका आहे. त्यामुळे मालिकेतले मी तुला आवडले का? नाही का? असे प्रश्न मी कधीच कोणाला विचारणार नाही. परंतु आता मालिकेत मला त्या गोष्टी बोलायच्या आहेत.'.'मला अनेक वेळा नवनव्या मालिकांसाठी विचारण्यात येतं. परंतु मी नकार देते. कारण मालिकेच शेड्युल खूप हेक्टिक असतं. १२ १२ तासांच्या शिफ्ट असतात. त्यासाठी खरंतर कलाकारांचं कौतूकच आहे. या मालिकेत माझ्या भूमिकेचं नाव अनामिका गाडगीळ आहे. माझं हे पात्र सकारात्मक आहे. मी यात एका संगीताच्या प्रोफेसरच्या भूमिकेत आहे. खरंतर त्यामुळेच मी या मालिकेला हो म्हटलंय. मला खऱ्या आयुष्यात सुद्धा संगीताची प्रोफेसर व्हायचय. म्हणूनच मी या मालिकेला हो म्हटलय.'.दरम्यान आता कमळी मालिकेत आर्याच्या येण्याने मालिकेत नवीन कोणता ट्वीस्ट येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अनामिकाची हृषीच्या आयुष्यात एन्ट्री झाल्यानं हृषीच्या कमळीप्रती असलेल्या प्रेमाच्या भावनाची त्याला जाणीव होईल की वेगळंच काही वळण येईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.