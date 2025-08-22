'या' ठिकाणी झालेलं 'आयत्या घरात घरोबा' या गाजलेल्या चित्रपटाचं चित्रीकरण; पाहून वाटत नाही पण तो बंगला...

मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक चित्रपट होऊन गेले जे आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवलं. त्यातील एक चित्रपट म्हणजे 'आयत्या घरात घरोबा'. १९९१ साली प्रदर्शित झालेला 'आयत्या घरात घरोबा' हा एक लोकप्रिय मराठी चित्रपट आहे. याचं दिग्दर्शन आणि निर्मिती अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी केली होती. हा चित्रपट १९४८ सालच्या हिंदी चित्रपट 'पगडी' वर आधारित होता. या चित्रपटात एक बंगला दाखवण्यात आला होता आणि ८० टक्के चित्रपट याच बंगल्यात शूट झालाय. तुम्हाला माहितीये का हा बंगला कुठे आहे?.काय होतं कथानक?'आयत्या घरात घरोबा' हा चित्रपट एका गरीब पण मनमिळाऊ माणसाची, गोपीनाथची कथा आहे. दरवर्षी, जेव्हा श्रीमंत आणि उच्चभ्रू कीर्तिकर कुटुंब तीन महिन्यांच्या सुट्टीत लंडनला जातं, तेव्हा गोपीनाथ त्यांच्या आलिशान बंगल्यात गुपचूप राहतो. यादरम्यान, गोपीनाथची भेट काशीराम या माणसाशी होते. ज्याचं स्नॅक्स सेंटर कीर्तिकरांनी पाडलेलं असतं. त्यानंतर, या बंगल्यात अनेक मजेशीर घटना घडतात. खरे कीर्तिकर परत येतात मात्र ओळख लपवून आणि गोपीनाथ शेवटी कशा प्रकारे सगळ्यांची आयुष्य मार्गी लावून पुढे निघून जातो हे या चित्रपटात दिसतं. .या चित्रपटात अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर, सुप्रिया पिळगावकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे, राजेश्वरी सचदेव, प्रशांत दामले , किशोरी शहाणे हे कलाकार होते. सचिन पिळगावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चित्रपटात दाखवण्यात आलेला हा बंगला सेट नसून खरा बंगला आहे. हा बंगला जुहू येथे आहे. मात्र तो महाग असल्याने तिथे इतर कोणत्याही मराठी सिनेमाचं शूटिंग झालेलं नाही. सेट उभा करू शकत नसल्याने सचिन यांनी या बंगल्यात शूटिंग करायचं ठरवलं कारण कीर्तिकर कुटुंब श्रीमंत दाखवायचं होतं. याच दरम्यान त्यांची मुलगी श्रिया १ वर्षाची झाली होती. ती देखील या चित्रपटाच्या छोट्याश्या सीनमध्ये आहे. .चित्रपटाचे संगीत अरुण पौडवाल यांनी दिले आहे. यामध्ये 'ही प्रेम नगरी माझी प्रेमनगरी' आणि 'या रे या खावया पिझ्झा समोसा शेवया' अशी गाणी खूप प्रसिद्ध झाली. आजही हा चित्रपट आवडीने पाहिला जातो. .'गणेशोत्सवानिमित्त प्रेक्षकांसाठी खास क्षण; 'घरत गणपती’ चित्रपटगृहात पुन्हा झळकणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.