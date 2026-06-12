दिसणार संजय कपूरचा कधीही न पाहिलेला अवतार! 'अब होगा हिसाब'चा थरारक ट्रेलर आऊट

संजय कपूर आणि मौनी रॉय यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या 'अब होगा हिसाब' या आगामी सीरिजचा थरारक ट्रेलर रिलीज झालाय. विदेशात जाण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या निष्पाप लोकांचा स्वतःच्या फायद्यासाठी कसा वापर केला जातो, यावर या सीरिजमध्ये भाष्य करण्यात आलंय. 'अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयर'ने (Amazon MX Player) या ओरिजिनल रिव्हेंज ड्रामा सीरिजचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आणला असून, पंजाबच्या पार्श्वभूमीवर बेतलेली ही कथा बॉबी आणि बंटी मनोचा या दोन भावांभोवती फिरते..या सीरिजमध्ये संजय कपूर एका अत्यंत क्रूर आणि खूंखार भूमिकेत दिसणार आहे, अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वी कधीच साकारलेली नाही. संजय कपूर आणि मौनी रॉय यांच्यासोबतच शहीर शेख, अविनाश मिश्रा, निमृत कौर अहलुवालिया, हरमन सिंघा आणि आशिमा वरदान यांसारखे तगडे कलाकार या सीरिजमध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. .या सगळ्या कबुतरांची स्वप्ने मी पूर्ण करेन...ट्रेलरच्या सुरुवातीलाच संजय कपूरच्या क्रूर पात्राची झलक पाहायला मिळते. पार्श्वभूमीत एक डायलॉग ऐकू येतो, ज्यात तो म्हणतो, "आपला पंजाब खूप मोठा आहे. इथे कबुतरांची काही कमी नाही. उडण्याची भूक त्यांना वेड लावते आणि या सगळ्या कबुतरांची स्वप्ने मी पूर्ण करेन." या संवादानंतर पाठीमागून एक भयानक हसण्याचा आवाज येतो, जो गोल्डी म्हणजेच संजय कपूरचा आहे. दुसरीकडे, बंटी नावाचा तरुण म्हणतो, "मी तर कॅनडाला जाऊनच राहणार.".भावाला विदेशात पाठवण्यासाठी बॉबीची धडपडट्रेलरमध्ये बॉबी (शहीर शेख) आणि बंटी मनोचा (अविनाश मिश्रा) या दोन भावांची भावनिक आणि तितकीच संघर्षमय कथा दाखवण्यात आली आहे. आपल्या लहान भावाचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, यासाठी बॉबी बंटीला विदेशात पाठवू इच्छितो आणि त्यासाठी तो अहोरात्र मेहनत करतो. त्याला वाटतं की विदेशात गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाचे दिवस बदलतील. पण, हे सुंदर स्वप्न सुरू होण्यापूर्वीच एका भयानक सत्यात बदलतं. .'गोल्डी'च्या एन्ट्रीने कथेला मिळणार डार्क वळणकथेला एक डार्क आणि रहस्यमयी वळण मिळतं जेव्हा तिथे गोल्डी (संजय कपूर) नावाच्या एका शक्तिशाली आणि वजनदार माणसाची एन्ट्री होते. तो बंटीला एक मोठी संधी देतो, पण त्यानंतर बंटी अचानक रहस्यमयी रित्या बेपत्ता होतो. काहीही कारण नसताना अचानक गायब होणाऱ्या लोकांच्या यादीत आता बंटीचे नावही जोडले जाते..संशय, फसवणूक आणि खोट्याचा चक्रव्यूहपोलीस बॉबीला सांगतात की, अशा अनेक लोकांची यादी आहे जे कधी कोणाला सापडलेच नाहीत आणि कधी कॅनडाला पोहोचलेच नाहीत. पण खरी खळबळ तेव्हा उडते, जेव्हा या संपूर्ण संशय, फसवणूक आणि खोट्याच्या जाळ्यात बंटीचे नाव अडकते. जसे जसे रहस्य उलगडत जाते, तसे तसे प्रश्न अधिक गडद होत जातात. आता आपल्या भावाला वाचवण्यासाठी आणि या संपूर्ण चक्रव्यूहामागचे सत्य शोधण्यासाठी बॉबी कोणत्या थराला जाणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षावही बहुप्रतिक्षित सीरिज १८ जून रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. ट्रेलर रिलीज होताच नेटकऱ्यांनी, "१८ जूनला सर्वांचा हिशोब पूर्ण होणार" अशा कमेंट्स करायला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, या ट्रेलरमध्ये अभिनेता अविनाश मिश्राच्या कामाचे प्रचंड कौतुक होत आहे. एका युझरने लिहिले, "मी तर अविनाशच्या चेहऱ्यावरून नजरच हटवू शकलो नाही, काय कमाल दिसतोय तो!" तर दुसऱ्याने लिहिले, "अविनाशचा स्क्रीन प्रेजेंस अगदी नेक्स्ट लेव्हल आहे." अविनाशसोबतच शहीर शेखच्या दमदार अभिनयाचेही सोशल मीडियावर जोरदार कौतुक केले जात आहे..मधुभाऊ सायलीला सत्य सांगणार; तीच खरी तन्वी असल्याचं उघड होणार; 'ठरलं तर मग' मध्ये मोठा ट्विस्ट, प्रोमो पाहून नेटकरी खुश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.