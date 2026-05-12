थिएटरनंतर आता ओटीटीवर गाजणार 'अभंग तुकाराम'! या दिवशी होणार ओटीटीवर रिलीज; कुठे पाहाल?

ज्ञानोबा माऊली-तुकाराम"चा जयघोष आणि टाळ-मृदंगाच्या गजरात अवघ्या महाराष्ट्राला भक्तीचा संदेश देणारे संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांचा जीवनप्रवास आता घरबसल्या अनुभवता येणार आहे. बहुचर्चित 'अभंग तुकाराम' हा चित्रपट येत्या १५ मे २०२६ रोजी 'अल्ट्रा झकास' या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार असून, आज ११ मे रोजी या चित्रपटाचा भव्य ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे..तगडी स्टारकास्ट आणि प्रभावी मांडणीया चित्रपटात संत तुकाराम महाराजांची मध्यवर्ती भूमिका ज्येष्ठ अभिनेते योगेश सोमण यांनी साकारली आहे, तर त्यांच्या पत्नी आवलीच्या भूमिकेत अभिनेत्री स्मिता शेवाळे पाहायला मिळणार आहेत. यासोबतच अजय पुरकर आणि समीर धर्माधिकारी यांसारख्या कसलेल्या कलाकारांच्या अभिनयाची जुगलबंदी प्रेक्षकांना अनुभवता येईल..संघर्ष, भक्ती आणि समाजप्रबोधनाचा संगमऐतिहासिक आणि चरित्रपट या धाटणीतील हा चित्रपट तुकोबांच्या सामाजिक समतेचा विचार आणि त्यांच्या अभंगांतील जीवन तत्त्वज्ञान मांडतो. पत्नी आवलीची खंबीर साथ आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही समाजप्रबोधनासाठी तुकोबांनी दिलेला लढा, असा भक्ती आणि प्रेमाचा प्रवास यात उलगडण्यात आला आहे..दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांचा विशेष दृष्टिकोनचित्रपटाची कथा आणि संवाद दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी लिहिले आहेत. वारकरी परंपरेचा सखोल अभ्यास करून हा चित्रपट साकारल्याचे ते सांगतात. लांजेकर यांच्या मते, "तुकोबांच्या अभंगांत केवळ अध्यात्म नाही, तर जीवनाचं गूढ सत्य दडलं आहे. लोकसाहित्य आणि भक्तीचा हा सुंदर संगम प्रेक्षकांना भावेल.".सांस्कृतिक वारसा जपण्याचा प्रयत्नअल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट प्रा. लि. चे सी. ई. ओ. सुशीलकुमार अग्रवाल म्हणाले की, "हा चित्रपट म्हणजे महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेचा एक भावनिक प्रवास आहे. अशा आशयघन चित्रपटाचा प्रीमियर 'अल्ट्रा झकास'वर करताना आम्हाला अभिमान वाटतो. जगभरातील प्रेक्षकांना डिजिटल माध्यमातून हा दिव्य अनुभव घेता येईल." मराठी संस्कृती, वारकरी परंपरा आणि भक्तिरसाचा हा भव्य सोहळा अनुभवण्यासाठी आता सज्ज व्हा. 'अभंग तुकाराम' - १५ मे पासून फक्त 'अल्ट्रा झकास' ओटीटीवर!