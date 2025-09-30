एकुलती एक लेक अन् दुसरं लग्न... नवऱ्याच्या आजारपणाबद्दल सांगितल्यावर काय म्हणालेले अभिज्ञाचे आई-वडील?

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री अभिज्ञा भावे हिने 'खुलता कळी ही खुलेना' मधून लोकप्रियता मिळवली. यात तिचं पात्र नकारात्मक असलं तरी ते प्रेक्षकांच्या मनावर कोरलं गेलं. तिने मालिकांसोबतच हिंदी जाहिराती आणि चित्रपटांमध्येही आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. सध्या अभिज्ञा 'तारिणी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. अशातच नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिचा नवरा मेहुल पै याच्या आजारपणाबद्दल सांगितलंय. लग्नानंतर वर्षभरातच त्याला कॅन्सरचा आजार झाला होता. याबद्दल आता आई-वडिलांना कसं सांगायचं असा मोठा प्रश्न तिला पडला होता. .अभिज्ञाने नुकतीच 'लोकमत फिल्मी' ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मेहुलच्या आजारपणाबद्दल कळलं तेव्हा मला दडपण आलेलं की, आई-बाबांना कसं सांगायचं. कारण- अगदी एक वर्षात ते झालेलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे एकुलती एक मुलगी आणि तिचं दुसरं लग्न असल्यानं त्यांची अशी अपेक्षा होती की, आता सगळं छान होऊ देत. हा धक्का ते कितपत सहन करू शकतील याची मला खात्री नव्हती.'.ती पुढे म्हणाली, 'पण ज्या प्रकारे त्यांनी ती परिस्थिती सांभाळली ते पाहून मी चकित झाले होते. उलट त्यांनी मला सांगितलं की, आपण यामधून काहीतरी मार्ग काढू. आताही मेहुलच्या आजारपणासंबंधित काही छोट्या-मोठ्या गोष्टी असतात, त्यातनंसुद्धा आई-बाबांचं म्हणणं हेच असतं की, आपल्याला छानपणे कसं निघता येईल किंवा यातून तू काय शिकलीस हे बघ आणि आम्ही कायम तुझ्याबरोबर आहोत.'.अभिज्ञाच्या आईने देखील यावर आपली प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, 'जे आता आपल्यासमोर झालं आहे, ते काही आपण बदलू शकत नाही. त्यामुळे आपण त्याचा स्वीकार करणंच जास्त चांगलं असतं. जे घडलं ते मान्य करणं आणि त्यातून मार्ग काढणं हा विचार करणं महत्त्वाचं होतं. तुम्हाला जे हवंय, ते जर सगळंच देवानं दिलं, तर मग तुम्ही त्याची आठवण कशी ठेवाल. त्यामुळे तो असे काहीतरी प्रश्न उभे करीत असतो, ज्यातून तुम्ही त्याच्यापर्यंत पोहोचता. ही आपली परीक्षा असते.'.तेजश्री प्रधान की शशांक केतकर, संपत्तीच्या बाबतीत कोण आहे वरचढ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.