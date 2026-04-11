मनीषा कोईरालाच्या सेक्रेटरीची हत्या नेमकी का झाली? अबू सलेमचा सूड की काहीतरी वेगळं? प्रदीप शर्मा यांनी सांगितलं सत्य!

GULSHAN KUMAR TO AJIT DIWANI: बॉलिवूडमध्ये अंडरवर्ल्डची दहशत ९० च्या दशकात अनेक वर्ष पसलेली होती. अनेक कलाकरांना धमक्या येत होत्या. त्यांना धमक्या देत दबाव आणला जायचा. अनेक अपहरण आणि हत्येची प्रकरणं सुद्धा समोर आले आहे. गुलशन कुमार यांच्या हत्येमध्ये सुद्धा अंडरवर्ल्डचा हात होता. तसंच मनीषा कोइराला हिच्या सेक्रेटीची विनाकारण हत्या करण्यात आली होती. दरम्यान आता या प्रकरणावर पोलिस ऑफिसर एनकाऊंटवर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्माने अनेक पुरावे समोर आणले आहेत. .प्रदीप शर्मा यांनी शुभोजीत घोष यांच्या पॉडकास्टमध्ये सांगितलं की, 'त्याकाळी सगळ्यात जास्त वाईट क्रिमिनल होता अबु सलेम होता. त्याने गुलशन कुमारसारख्या माणसाची मंदिरात जाताना हत्या केली होती. तो सगळ्यात निर्दयी गुन्हेगार होता.'.'अबू सलेमचं इतकी दहशत होती की, लोक फोन उचलायला सुद्धा घाबरायचे. मनोरंजनविश्वात त्याला लेफ्टनंट म्हणायचे. कॅमेरापासून ते प्रोड्युसरपर्यंत सगळ्यांकडून तो वसूली करायचा. मनोरंजनविश्वात त्याची दहशत पसरवण्यासाठी त्याने मनीषा कोईरालाच्या सेक्रेटरी अजीत दिवाणी यांच्या डोक्यात गोळी घालून हत्या केली होती.'.पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'त्या काळात काही अभिनेत्री सिनेसृष्टीत टिकण्यासाठी अंडरवर्ल्डच्या साहाय्याने शॉर्टकट घेत होत्या. मोनिका बेदी हे त्याचं उत्तम उदारण आहे. परंतु शेवटी तिलाच तिचे परिणाम भोगावे लागले.' पुढे एका हत्येचा खुलासा करत ते म्हणाले की, 'रफीक डब्बावाला नावाचा गुंड त्या काळात कॉन्ट्रॅक्ट किलर होता. अबू सलेम त्याला वापरायचा. त्यानेच राकेश रोशनवर फायरिंग केली होती.' असं ते पॉडकास्टमध्ये बोलताना म्हणाले.