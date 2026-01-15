"महाराष्ट्रात फक्त मराठीच" हिंदीत प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला आमिर खानचं उत्तर, Video Viral !

Marathi Entertainment News : मुंबईसह 29 महानगरपालिकांची निवडणूक आज पार पडली. यावेळी निवडणुकीच्या हिंदी विरुद्ध मराठी वाद चांगलाच पेटला असल्याचं पाहायला मिळत आहेत. त्यातच अभिनेता आमिर खानने मराठीत माध्यमांशी संवाद साधत लोकांची मनं जिंकली. .मतदान करून मतदान केंद्रावरून बाहेर पडताना आमिर खानने माध्यमांशी संवाद साधत सामान्य नागरिकांना घराबाहेर पडून मतदान करण्यासाठी आवाहन केलं. हे आवाहन त्याने मराठीतून केलं. यावेळी एका पत्रकाराने हिंदीतून सांगण्याची विनंती केली असताना त्याने महाराष्ट्रात मराठीच बोललं पाहिजे असं म्हटलं. आमिरच्या या कृतीचं कौतुक होत आहे. .काय म्हणाला आमिर ?आमिर म्हणाला की,"मी सगळ्यांना आवाहन करतो की तुम्ही सगळ्यांनी वोट करा. " तेव्हाच एका माध्यम प्रतिनिधीने त्याला हिंदीत बोलायला सांगितलं. तेव्हा त्याने "हिंदी में ? ये महाराष्ट्र है भाई" त्यावर त्या प्रतिनिधीने हे फुटेज दिल्लीमध्येही दाखवलं जाणार असल्याचा खुलासा करताच त्याने हिंदीमध्येही आवाहन केलं. .सोशल मीडियावर आमिर खानचा हा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. आमिर खानच्या कृतीचं अनेकांनी कौतुक केलं. हिंदी विरुद्ध मराठी या वादात आमिरची ही भूमिका गाजतेय..ठाकरे बंधूंची युती, भाजपाचं राजकारण यामुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचं वातावरण तापलं आहे. त्यामुळे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.