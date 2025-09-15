“कलाकारांनी निर्मात्यावर ओझं टाकू नये” – आमिर खान

बॉलिवूडमध्ये कलाकारांच्या मानधनाबरोबरच त्यांच्या टीमवरील प्रचंड खर्चावर टीका होत असताना, आमिर खानने यावर आपलं मत मांडलं.आमिरच्या मते, मेकअपमन, हेअर ड्रेसर, कॉस्च्युम डिझायनर यांचा खर्च निर्मात्याने उचलणं योग्य आहे, कारण ते चित्रपटाशी थेट संबंधित आहेत.मात्र, कलाकारांच्या वैयक्तिक स्टाफचा खर्च निर्मात्यावर टाकणं अन्यायकारक असल्याचं आमिर खानचं स्पष्ट मत आहे..Entertainment News : बॉलिवूडमधील मानधन, सेलिब्रिटींच्या मागण्या आणि त्यांच्या टीमसाठी होणारा खर्च यावर अनेकदा चर्चा रंगते. अलीकडच्या काळात मोठ्या बजेटचे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरत असताना, कलाकारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या फी, स्वतंत्र व्हॅनिटी व्हॅन्स आणि मोठ्या प्रमाणात साथसंगत घेऊन येण्याच्या मागण्या यावर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिनेता आमिर खानने आपलं मत व्यक्त केलं आहे. . एका मुलाखतीत आमिर खान म्हणाला, “मी इंडस्ट्रीत आलो तेव्हा निर्माते कलाकारांच्या ड्रायव्हरपासून स्पॉट बॉयपर्यंत सर्वांचे पगार भरायचे. पण माझ्या मते, जे लोक माझ्यासाठी वैयक्तिकरित्या काम करतात त्यांचा खर्च मीच करायला हवा. निर्माता चित्रपटाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच मेकअपमन, हेअर ड्रेसर, कॉस्च्युम डिझायनर यांना पैसे देतो ते योग्य आहे. मात्र, माझ्या वैयक्तिक स्टाफचा खर्च निर्मात्यावर टाकणं अन्यायकारक आहे.” .आमिर पुढे म्हणाला, “आजकाल काही कलाकार आपल्या कुकिंग व्हॅनपासून जिम व्हॅनपर्यंत सगळ्याचा खर्च निर्मात्याकडून करून घेतात. हे बरोबर नाही. जर कलाकार कोट्यवधी रुपयांची फी घेत असेल, तर स्वतःच्या गरजांचा खर्च स्वतः उचलायला हवा. कलाकारांनी निर्मात्यांसाठी ओझं न बनता उलट सहकार्य करायला हवं.”.त्याने उदाहरण देत सांगितले की, “जेव्हा मी कुटुंबाला शूटिंग लोकेशनवर घेऊन जातो, तेव्हा त्यांच्या खर्चासाठी कधीही निर्मात्यावर अवलंबून राहिलो नाही. मी स्वतःचे पैसे खर्च केले आहेत.” बॉलिवूडमधील वाढत्या मानधन आणि मागण्यांवर सतत टीका होत असताना, आमिर खानने व्यक्त केलेले विचार या चर्चेला नवी दिशा देतात. त्याच्या मते, कलाकारांनी आपल्या प्रसिद्धीचा वापर जबाबदारीने करायला हवा आणि चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रियेत निर्मात्यावर अनावश्यक भार टाकू नये..FAQs :Q1. बॉलिवूडमध्ये सध्या कोणत्या विषयावर चर्चा रंगते आहे?👉 मानधन, कलाकारांच्या मागण्या आणि त्यांच्या टीमवरील मोठा खर्च.Q2. आमिर खानने नेमकं कोणत्या मुद्द्यावर भाष्य केलं?👉 वैयक्तिक स्टाफचा खर्च कोण उचलावा या मुद्द्यावर.Q3. आमिर खानच्या मते कोणाचा खर्च निर्मात्याने उचलावा?👉 चित्रपटाशी संबंधित स्टाफ जसे मेकअपमन, हेअर ड्रेसर, कॉस्च्युम डिझायनर.Q4. आमिर खानच्या मते अन्यायकारक खर्च कोणता आहे?👉 कलाकारांच्या वैयक्तिक स्टाफचा खर्च निर्मात्यावर टाकणं.Q5. मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांबाबत अलीकडे काय घडतंय?👉 अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरत आहेत..'सुपर डान्सर चॅप्टर ५': इंडस्ट्रीमध्ये ३० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल शिल्पा शेट्टीला खास सरप्राइज़ !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.