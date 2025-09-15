Premier

“कलाकारांनी निर्मात्यावर ओझं टाकू नये” – आमिर खान

Aamir Khan Slammed Bollywood Actors : अभिनेता आमिर खानने निर्मात्यांकडून स्टाफचा पगार घेणाऱ्या बॉलिवूड कलाकरांना खडेबोल सुनावले. काय म्हणाला आमिर जाणून घेऊया.
“कलाकारांनी निर्मात्यावर ओझं टाकू नये” – आमिर खान
Santosh Bhingarde
Updated on

  1. बॉलिवूडमध्ये कलाकारांच्या मानधनाबरोबरच त्यांच्या टीमवरील प्रचंड खर्चावर टीका होत असताना, आमिर खानने यावर आपलं मत मांडलं.

  2. आमिरच्या मते, मेकअपमन, हेअर ड्रेसर, कॉस्च्युम डिझायनर यांचा खर्च निर्मात्याने उचलणं योग्य आहे, कारण ते चित्रपटाशी थेट संबंधित आहेत.

  3. मात्र, कलाकारांच्या वैयक्तिक स्टाफचा खर्च निर्मात्यावर टाकणं अन्यायकारक असल्याचं आमिर खानचं स्पष्ट मत आहे.

Loading content, please wait...
aamir khan
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com