Premier

"शेवटच्या दिवशी मेघाने..." बिग बॉस मराठी पहिल्या सीझनच्या विनरविषयी आस्तादचा धक्कादायक खुलासा

Aastad Kale Shocking Revealation About Megha Dhade : अभिनेता आस्ताद काळेने बिग बॉस मराठी सीझन 1 ची विजेती मेघ धाडेविषयी धक्कादायक खुलासे केले. काय म्हणाला आस्ताद जाणून घेऊया.
Aastad Kale Shocking Revealation About Megha Dhade

Aastad Kale Shocking Revealation About Megha Dhade

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी हा प्रेक्षकांचा अत्यंत लाडका शो. या कार्यक्रमाचा प्रत्येक सीझन गाजला. पण सगळ्यात जास्त चर्चेत राहिला सीझन 1. या शोचा स्पर्धक आणि उपविजेता आस्ताद काळेने विजेती मेघा धाडेविषयी धक्कादायक खुलासा केला.

Loading content, please wait...
bigg boss marathi
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss

Related Stories

No stories found.